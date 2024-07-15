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Коли 18 виповнилося за кордоном — як стати на військовий облік дистанційно

15 липня 2024 23:51
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військовий облік, чи можна оформитися, перебуваючи за кордоном
Українські громадяни в черзі до консульства у Польщі. Фото: Shchodennyk
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українці, які відсвяткували 18-річчя за межами батьківщини, не можуть стати на військовий облік дистанційно. Виняток складають лише ті громадяни, які раніше були зняті з обліку, бо виїжджали на постійне місце проживання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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У громадян України чоловічої статі, яким виповнилося 18 років за кордоном (у вимушеній еміграції під час великої війни), виникнуть проблеми із військовим обліком.

"Стати на облік Ви зможете лише в Україні, так само, як і отримати приписне свідоцтво", — пояснив такому громадянину юрист Юрій Айвазян.

Виняток для емігрантів

Існує єдиний виняток, який дозволяє стати на військовий облік дистанційно, перебуваючи за межами України.

"Таку можливість мають лише ті громадяни, які були зняті з обліку у зв'язку із виїздом на постійне місце проживання", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, що військовозобов’язані громадяни можуть стати на військовий облік за місцем фактичного проживання. Для цього вони повинні повідомити ТЦК за місцем попередньої реєстрації про взяття на облік рекомендованим листом.

Додамо, що в Україні з 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Він містить низку нових норм, які стосуються і видачі повісток, і запровадження величезних штрафів за неявку в ТЦК

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