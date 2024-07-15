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Когда 18 исполнилось за границей — как стать на военный учет дистанционно

15 июля 2024 23:51
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Военный учет, можно ли оформиться, находясь за границей
Украинские граждане в очереди в консульство в Польше. Фото: Shchodennyk
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украинцы, отпраздновавшие 18-летие вне родины, не могут встать на военный учет дистанционно. Исключение составляют только те граждане, которые ранее были сняты с учета, потому что уезжали на постоянное место жительства.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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У граждан Украины мужского пола, которым исполнилось 18 лет за границей (в вынужденной эмиграции во время войны), возникнут проблемы с военным учетом.

"Встать на учет Вы сможете только в Украине, так же, как получить приписное свидетельство", — пояснил такому гражданину юрист Юрий Айвазян.

Исключение для эмигрантов

Существует единственное исключение, позволяющее стать на военный учет дистанционно, находясь за пределами Украины.

"Такую возможность имеют только те граждане, которые были сняты с учета в связи с выездом на постоянное место жительства", — подчеркнул адвокат.

Напомним, что военнообязанные граждане могут встать на военный учет по месту фактического проживания. Для этого они должны уведомить ТЦК по месту предварительной регистрации о взятии на учет заказным письмом.

Добавим, что в Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он содержит ряд новых норм, касающихся и выдачи повесток, и введения огромных штрафов за неявку в ТЦК

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