Виїзд багатодітного за кордон - коли чоловік не зможе перетнути кордон

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Багатодітний батько може виїхати за межі України без жодних додаткових документів тільки у тому випадку, коли усі його діти народжені у одному, чинному на момент виїзду шлюбі. У всіх інших ситуаціях виїзд з України буде пов’язаний з проблемами.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Багатодітні батьки й відстрочка

Багатодітні батьки, тобто такі, які мають на утриманні та вихованні трьох чи більше неповнолітніх дітей, мають право на відстрочку від мобілізації.

Також багатодітні громадяни можуть виїжджати за кордон під час дії воєнного стану та в умовах загальної мобілізації.

Коли багатодітний не зможе виїхати з України

Але далеко не у всіх випадках багатодітного батька випустять за кордон в умовах війни.

Якщо чоловік має трьох дітей не від одної жінки, з якою в цей час перебуває у шлюбі, а від кількох — то наявність цих дітей не є підставою для виїзду за кордон.

"Такого чоловіка випустять за кордон тільки за умови оформленої відстрочки в ТЦК", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

У випадку ж, якщо чоловік має усіх трьох дітей у одному, чинному нині шлюбі, то йому для виїзду за межі України під час воєнного стану не потрібно оформлювати відстрочку — достатньо лише документів (свідоцтв про народження) дітей, у яких буде вказано батьківство.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити багатодітному батьку, якщо його третя дитина народилася за кордоном, у вимушеній еміграції.

Додамо, ми повідомляли про те, коли статус багатодітного батька не надає права на відстрочку від мобілізації.