Выезд многодетного за границу - когда мужчина не сможет пересечь границу

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Многодетный отец может выехать за пределы Украины без дополнительных документов только в том случае, когда все его дети рождены в одном, действующем на момент выезда браке. Во всех остальных ситуациях выезд из Украины будет связан с проблемами.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Многодетные родители и отсрочка

Многодетные родители, то есть такие, которые имеют на содержании и воспитании трех или более несовершеннолетних детей, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Также многодетные граждане могут выезжать за границу во время действия военного положения и в условиях всеобщей мобилизации.

Когда многодетный не сможет выехать из Украины

Но далеко не во всех случаях многодетного отца выпустят за границу в условиях войны.

Если мужчина имеет троих детей не от одной женщины, с которой в настоящее время находится в браке, а от нескольких — то наличие этих детей не является основанием для выезда за границу.

"Такого мужчину выпустят за границу только при условии оформленной отсрочки в ТЦК", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

В случае же, если мужчина имеет всех троих детей в одном, действующем ныне браке, то ему для выезда за пределы Украины во время военного положения не нужно оформлять отсрочку — достаточно лишь документов (свидетельств о рождении) детей, в которых будет указано отцовство.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать многодетному отцу, если его третий ребенок родился за границей, в вынужденной эмиграции.

Добавим, мы сообщали о том, когда статус многодетного отца не дает права на отсрочку от мобилизации.