Повістка на пошті — у ТЦК пояснили, що загрожує чоловікам, які її не заберуть

Оповіщення про повістку на пошті. Фото: suspilne.media/chernihiv

В Україні військовозобов'язані громадяни можуть отримати повістку від ТЦК та СП через "Укрпошту". Рекомендований лист від територіального центру необхідно забрати з відділення пошти впродовж трьох днів.

Що буде, якщо військовозобов'язаний проігнорує повістку на пошті та не забере її, розповів заступник начальника Запорізького обласного ТЦК та СП з мобілізаційно-оборонної роботи полковник Андрій Якунін.

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Військовозобов'язані чоловіки можуть знайти у поштовій скриньці повідомлення про надходження рекомендованого листа від ТЦК та СП. За цим повідомленням необхідно прийти у своє відділення "Укрпошти" та забрати лист з повісткою. На це в особи є три дні.

Повістка від ТЦК "Укрпоштою". Фото: google.com

Якщо впродовж цього терміну не забрати лист, його буде відправлено назад до територіального центру. У ТЦК закликають не ігнорувати такі повістки, оскільки їх невиконання може мати серйозні наслідки.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня 2024 року, повістка відправлена поштою вважається врученою навіть якщо особа не забрала документ з пошти. Такого військовозобов'язаного ТЦК може оголосити в розшук.

"Якщо військовозобов'язаний відмовляється отримувати та не прибуває за таким повідомленням, він потрапляє до відповідного розшуку", — зазначив Андрій Якунін.

Надалі особу притягнуть до адміністративної відповідальності за порушення закону про мобілізацію. За це загрожує штраф у розмірі від 17 до 25, 5 тис. грн.

Раніше ми писали, чи вийде оскаржити штраф, якщо "Укрпошта" не повідомила про повістку.

Нагадаємо, ми розповідали, чи має право "Укрпошта" сповіщати громадянина про повістку через Viber.

Також ми повідомляли, чи можуть працівники ТЦК вручити повістку військовозобов'язаному через його родичів.