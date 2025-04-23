Мобилизация в Украине 2025 — когда боевая повестка считается врученной

Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

В Украине из-за полномасштабной войны, которую начала против нашей страны Россия, срок действия военного положения и всеобщей мобилизации продлили до 8 августа 2025 года. В этот период военнообязанных мужчин, которых ВВК признала пригодными к военной службе, могут призвать в ряды ВСУ. Для этого работники ТЦК и СП вручают лицу мобилизационное распоряжение или, как его еще называют, боевую повестку. В дальнейшем мобилизованный отправляется в учебный центр, а уже после обучения — в боевую часть.

Когда боевую повестку можно считать официально врученной, обязательно ли военнообязанным подписывать документ и какая ответственность грозит за игнорирование или отказ, рассказали специалисты на портале "Юристи.UA".

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Боевая повестка — когда считается врученной и нужна ли подпись военнообязанного

Как отметил юрист Юрий Айвазян, согласно п. 88 Постановления Кабинета Министров Украины №560, мобилизационное распоряжение вручается военнообязанному мужчине исключительно в помещении ТЦК и СП, Центральном управлении или региональных органах СБУ или соответствующем подразделении разведывательных органов. Второе условие указано в пункте — под личную подпись военнообязанного лица.

В свою очередь адвокат Евгений Лошаков отметил, что военнообязанному необязательно подписывать боевую повестку, чтобы она считалась официально врученной, ведь для этого достаточно будет других доказательств вручения, к примеру, это может быть акт об отказе в подписании.

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Что будет, если отказаться от боевой повестки или проигнорировать ее во время военного положения

Если человек пришел в ТЦК для уточнения данных, прошел ВВК, получил заключение о пригодности к военной службе и получил мобилизационное распоряжение, по которому не явился в пункт сбора (то есть проигнорировал требование) — ему грозит уголовная ответственность по ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от военной службы), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее мы писали, что грозит мужчине, который проигнорирует повестку на почте и не заберет ее.

Также мы информировали, могут ли работники ТЦК вручить повестку военнообязанному через его родственников.