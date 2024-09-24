Мобілізація жінок в Україні — які посади у ЗСУ пропонують найчастіше 2024 року

Жінки в ЗСУ проходять навчання. Фото: Генштаб ЗСУ

Все більше жінок в Україні приєднуються до лав ЗСУ, звертаючись до рекрутингових центрів. Серед посад не лише "мирні", багато українок стають снайперами та операторами БПЛА.

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Про це розповів Уповноважений представник Міноборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець в інтерв’ю АрміяInform.

Так, за його словами, найактивніше залучення жінок до лав ЗСУ спостерігається у Сумській області — кожне третє звернення до рекрутингових центрів надходить від жінки. Також, з його слів, Чернігівська область є регіоном-лідером щодо кількості звернень жінок до рекрутингових центрів.

При цьому Бежевець розвінчав стереотипи, що жінки в армії виконують виключно адміністративні чи допоміжні ролі й займають лише посади діловодів, юристів чи кухарів.

Насправді серед найпопулярніших напрямків — снайпери, оператори БПЛА, медикині.

"Насправді жодних правових обмежень немає. Жінка так само може здобувати фахову підготовку практично на будь-якій посаді в армії та виконувати свої обов’язки. Велика кількість підрозділів дуже лояльно ставляться і рекрутують до себе жінок. Причому на різні посади", — сказав Олексій Бежевець.

Варто зауважити, раніше в Міноборони заявляли, що жінки в армії мають змогу обирати будь-яку спеціальність залежно від своїх знань, вмінь та навичок. Для жінок сьогодні відкриті вакансії на водія, гранатометника, кулеметника, ремонтника.

Крім того, за наявності досвіду та необхідних якостей можна займати високі посади, наприклад, такі як заступник командира розвідгрупи або командира БМП.

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