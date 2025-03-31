Адвокат объяснила, при каких условиях могут мобилизовать человека, который имеет бронирование

Военный билет. Фото иллюстративное: rv.gov.ua

Наличие бронирования от мобилизации не является стопроцентной гарантией избежания военного призыва. Есть случаи, когда мобилизуют даже тех военнообязанных, которые имеют официальную отсрочку.

Об этом в интервью для УНІАН рассказала адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

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Когда могут мобилизовать, несмотря на наличие бронирования

По словам адвоката, если военнообязанный получил бронирование после даты, которая указана в боевой повестке, вряд ли ему удастся избежать службы. До конца прошлого года бронирование оформлялось в виде бумажных приписок от Минэкономики с согласованием от Минобороны, однако работники ТЦК и СП не всегда такие документы учитывали. С конца 2024 года получить бронирование можно через приложение "Дія", однако если данные о бронировании не подтянутся в систему автоматически, человека могут мобилизовать. Также забронированного могут призвать, если предприятие, на котором он работает, не предоставляет регулярные отчеты о военнообязанных работниках. В таком случае представители ТЦК и СП могут не знать о наличии у него бронирования.

Напомним, 1 апреля в Украине заработает электронный кабинет для работников ВВК. После осмотров ВВК данные сразу же будут вносить в электронном формате в реестр "Оберіг".

Также мы сообщали, как обжаловать неправомерное решение ВВК. Сделать это можно в течение месяца после получения заключения врачей.