Відстрочка від мобілізації - чи можна працювати, якщо є відстрочка для догляду

Якщо військовозобов’язаний громадянин оформив відстрочку від мобілізації для догляду за батьками, він має право офіційно влаштуватися на роботу. На відстрочку цей крок не вплине, але вплине на соціальну виплату.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка і робота

Під час дії воєнного стану та процесу загальної мобілізації частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації.

Одним із варіантів є відстрочка для догляду за близькими родичами, які потребують цього.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має він право, здійснюючи догляд за батьками, офіційно працювати.

"Звісно, можете! Відстрочка за пунктом 9 статті 23 та працевлаштування — речі аж ніяк не пов'язані", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Що втратить громадянин з відстрочкою після працевлаштування

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, що працевлаштуватися у такій ситуації реально, але є один важливий нюанс, про який громадяни мусять знати.

"Так, можете, але якщо Ви отримували компенсацію за догляд, то її анулюють", — підкреслив Дерій.

Він додав, що наступного разу, щоб оформити відстрочку, потрібно буде брати у соцзахисті Акт встановлення факту здійснення догляду.

