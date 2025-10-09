Відео
Звільнення ізраїльських заручників ХАМАС — Трамп назвав дату
Головна Мобілізація Відстрочка для догляду — чи можна офіційно працювати

Відстрочка для догляду — чи можна офіційно працювати

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 20:00
Відстрочка від мобілізації - чи можна працювати, якщо є відстрочка для догляду
Військовозобов’язані громадяни в ТЦК. Фото: korosten.today

Якщо військовозобов’язаний громадянин оформив відстрочку від мобілізації для догляду за батьками, він має право офіційно влаштуватися на роботу. На відстрочку цей крок не вплине, але вплине на соціальну виплату.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Відстрочка і робота

Під час дії воєнного стану та процесу загальної мобілізації частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації.

Одним із варіантів є відстрочка для догляду за близькими родичами, які потребують цього.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має він право, здійснюючи догляд за батьками, офіційно працювати.

"Звісно, можете! Відстрочка за пунктом 9 статті 23 та працевлаштування — речі аж ніяк не пов'язані", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Що втратить громадянин з відстрочкою після працевлаштування

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, що працевлаштуватися у такій ситуації реально, але є один важливий нюанс, про який громадяни мусять знати.

"Так, можете, але якщо Ви отримували компенсацію за догляд, то її анулюють", — підкреслив Дерій.

Він додав, що наступного разу, щоб оформити відстрочку, потрібно буде брати у соцзахисті Акт встановлення факту здійснення догляду.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може син отримати відстрочку від мобілізації, якщо у матері третя група інвалідності.

Додамо, ми повідомляли про те, чи впливає на відстрочку для догляду пенсійний вік батьків.

виплати мобілізація відстрочка догляд працевлаштування
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
