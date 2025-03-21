Виїзд за кордон з відстрочкою - коли не випускають з інвалідністю

Перевірка документів на кордоні. Фото: Facebook "Західний кордон"

Військовозобов’язаний громадянин з інвалідністю має право на відстрочку від мобілізації та виїзд за кордон під час війни. Не випустять таку особу з України тільки у випадку перебування її у розшуку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для осіб з інвалідністю

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, яка була оголошена після повномасштабного вторгнення російських військ та запровадження воєнного стану на усій території країни.

Ті громадяни, які мають документально підтверджену інвалідність, мають право на оформлення відстрочки від мобілізації.

Також вони можуть виїжджати з України під час дії воєнного стану.

З якої причини військовозобов’язаного з інвалідністю не випустять з України

Та, як пояснив адвокат Юрій Айвазян, існує варіант, коли такого громадянина можуть не випустити за кордон.

Виїзд з України заборонять тому громадянину з інвалідністю, який перебуває у розшуку після подачі відповідної заяви територіальним центром комплектування.

Тож для виїзду з України громадянин, який має відстрочку через інвалідність, має все ж урегулювати питання розшуку в ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи потрібні для оформлення відстрочки через інвалідність дружини.

Додамо, ми повідомляли про те, як особи з інвалідністю мають подати документи до територіального центру комплектування.