Выезд за границу с отсрочкой - когда не выпускают с инвалидностью

Проверка документов на границе. Фото: Facebook "Західний кордон"

Военнообязанный гражданин с инвалидностью имеет право на отсрочку от мобилизации и выезд за границу во время войны. Не выпустят такое лицо из Украины только в случае пребывания его в розыске.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для лиц с инвалидностью

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, которая была объявлена после полномасштабного вторжения российских войск и введения военного положения на всей территории страны.

Те граждане, которые имеют документально подтвержденную инвалидность, имеют право на оформление отсрочки от мобилизации.

Также они могут выезжать из Украины во время действия военного положения.

По какой причине военнообязанного с инвалидностью не выпустят из Украины

Но, как пояснил адвокат Юрий Айвазян, существует вариант, когда такого гражданина могут не выпустить за границу.

Выезд из Украины запретят тому гражданину с инвалидностью, который находится в розыске после подачи соответствующего заявления территориальным центром комплектования.

Поэтому для выезда из Украины гражданин, который имеет отсрочку из-за инвалидности, должен все же урегулировать вопрос розыска в ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужны для оформления отсрочки из-за инвалидности жены.

Добавим, мы сообщали о том, как лица с инвалидностью должны подать документы в территориальный центр комплектования.