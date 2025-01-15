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Відстрочка через інвалідність дружини — які потрібні документи

15 січня 2025 08:31
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Відстрочка від мобілізації 2025 — як отримати, якщо дружина має інвалідність
Чоловік поруч із дружиною з інвалідністю. Фото: freepik.com
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні продовжується призов військовозобов'язаних до лав ЗСУ задля захисту країни від російських окупантів. Та попри загальну мобілізацію законодавством передбачено певні категорії громадян, які мають право оформити відстрочку. Зокрема, це стосується чоловіків, які доглядають за дружиною з інвалідністю.

Які документи необхідно надати ТЦК та СП, щоб скористатися правом на відстрочку від мобілізації, розповіла юристка Неля Романенко на порталі сервісу B2BCONSULT.

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Так, за словами правозахисниці, чоловіки, які доглядають за дружиною з інвалідністю мають право на відстрочку відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". 

Щоб реалізувати це право, необхідно зібрати певний пакет документів, один з найважливіших — документ, що підтверджує наявність у дружини захворювання або інвалідності. Це, до прикладу, можуть бути медичні висновки, де чітко вказано діагноз або причину інвалідності.

Як зазначила юристка, на практиці ТЦК не рідко вимагають додаткові медичні довідки та документи, тож варто зібрати усі, які можуть надати повну інформацію про стан здоров'я. Так можна уникнути зайвих питань і затримок у розгляді заяви.

 

Відстрочка через інвалідність дружини — які потрібні документи
Оформлення відстрочки в ТЦК. Фото: ВОТЦК и СП/Facebook

До переліку необхідних документів можуть входити:

  • форма 157-1/о — медична довідка про стан здоров'я;
  • виписка з лікарні про проходження лікування;
  • висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я;
  • акт МСЕК, де вказано причину інвалідності;
  • інші медичні документи, що підтверджують діагноз або наявність онкологічного захворювання. 

Серед інших важливих документів, які також потрібно буде надати ТЦК:

  • паспорти обох осіб;
  • свідоцтво про шлюб;
  • посвідчення особи з інвалідністю, яка потребує догляду (за наявності);
  • акт про встановлення факту здійснення догляду.

Раніше ми писали, хто з військовозобов'язаних чоловіків має право оформити відстрочку у січні 2025 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, як діяти чоловіку, якщо попри подані документи на відстрочку його мобілізують.

Також ми інформували, як дізнатися, що ваша відстрочка є чинною

мобілізація документи відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані особа з інвалідністю

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09:45 Уряд спростив вимоги для відкриття аптек у селах — що зміниться

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