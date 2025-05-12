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Коли після висновку ВЛК не можуть змусити копати окопи

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Дата публікації: 12 травня 2025 17:42
Кого не відправлять на фізичні роботи в ЗСУ після ВЛК
Український військовий у окопі. Фото: 43 ОМБр

Навіть якщо висновок військово-лікарської комісії засвідчить, що громадянин придатний до військової служби у тилових підрозділах чи частинах забезпечення, його не можуть відправити на важку фізичну працю – на кшталт риття окопів. Усе залежить від конкретних приписів у висновку ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який після проходження військово-лікарської комісії отримав висновок — придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Громадянин розповів, що його хочуть відправити до інженерного батальйону — копати окопи чи будувати бліндажі.

Він поцікавився, чи можуть його із таким висновком ВЛК відправити на важку фізичну працю.

"Це залежить від Вашого стану здоров'я та рекомендацій профільного лікаря", — зазначив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Коли обмежено придатного не відправлять у інженерні підрозділи

Юрист пояснив, що командування підрозділу має зважати на конкретний висновок у рішенні військово-лікарської комісії.

"Наприклад, якщо Вам протипоказана важка фізична праця, то відповідь — ні, направити на риття окопів та подібні роботи Вас не мають права", — підкреслив Айвазян.

У іншому випадку мобілізованого все ж можуть відправити на інженерні роботи.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є строки проходження військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго ВЛК оформлюють документи про непридатність.

ЗСУ здоров'я ВЛК обмежено придатні військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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