Документи про непридатність - скільки часу оформлюють ВЛК

Військово-лікарська комісія, медогляд у лікарів. Фото: "Мілітарний"

Постанову про непридатність до військової служби необхідно надіслати до обласної військово-лікарської комісії протягом десяти днів після завершення огляду. У всіх інших випадках термін оформлення та направлення документу є меншим.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Терміни направлення висновків ВЛК про непридатність

Під час військово-лікарської комісії постанова про непридатність військовозобов’язаного громадянина до військової служби має бути оформлена свідоцтвом про хворобу у трьох примірниках, які не пізніше десятиденного строку з дня закінчення медичного огляду та перевірки ВЛК обласних ТЦК та СП, направляються на затвердження до штатних ВЛК.

У всіх інших випадках постанови оформлюються звичайною довідкою ВЛК.

Тимчасова непридатність і терміни ухвалення рішень

Постанова про тимчасову непридатність має бути ухвалена і відправлена до обласного ТЦК протягом п’яти календарних днів.

А копія довідки військово-лікарської комісії повинна бути вручена тій особі, яка і проходила медичний догляд.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які категорії придатності до військової служби є чинним у 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, який статус отримуватимуть колишні обмежено придатні після повторної ВЛК.