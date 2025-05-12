Кого не отправят на физические работы в ВСУ после ВВК

Когда после заключения ВВК не могут заставить копать окопы
Даже если заключение военно-врачебной комиссии покажет, что гражданин пригоден к военной службе в тыловых подразделениях или частях обеспечения, его не могут отправить на тяжелый физический труд — вроде рытья окопов. Все зависит от конкретных предписаний в заключении ВВК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Что укажет заключение ВВК
К юристам обратился гражданин, который после прохождения военно-врачебной комиссии получил заключение — годен к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.
Гражданин рассказал, что его хотят отправить в инженерный батальон — копать окопы или строить блиндажи.
Он поинтересовался, могут ли его с таким заключением ВВК отправить на тяжелый физический труд.
"Это зависит от Вашего состояния здоровья и рекомендаций профильного врача", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Когда ограниченно годного не отправят в инженерные подразделения
Юрист пояснил, что командование подразделения должно учитывать конкретный вывод в решении военно-врачебной комиссии.
"Например, если Вам противопоказан тяжелый физический труд, то ответ — нет, направить на рытье окопов и подобные работы Вас не имеют права", — подчеркнул Айвазян.
В противном случае мобилизованного все же могут отправить на инженерные работы.
Напомним, мы ранее писали о том, каковы сроки прохождения военно-врачебной комиссии.
Добавим, мы сообщали о том, как долго ВВК оформляют документы о непригодности.
Читайте Новини.LIVE!