Мобілізація колишніх строковиків у 2025 році — коли можуть призвати повторно

Навчання резервістів у Чернігівській області. Фото: novynarnia.com

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких на військову службу призивають військовозобов'язаних віком від 25 до 60 років. Деякі категорії чоловіків мають право оформити відстрочку від призову. Однак громадяни, які проходили строкову службу і були звільнені у 2024 році можуть постати перед певними труднощами.

Про нюанси та проблеми пов'язані з мобілізацією строковиків, розповіли фахівці юридичної компанії INSEININ.

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Звільнення зі служби строковиків та надання відстрочки — що каже закон

Як нагадали правозахисники, ще 2024 року Верховна Рада України прийняла законопроєкт №11035, відповідно до якого у період дії воєнного стану строковики можуть бути звільнені у запас.

Цей документ також передбачає. що звільнених зі служби строковиків не можуть мобілізувати протягом 12 місяців. Тобто, таким особам надавалась відстрочка на один рік.

Для більшості строковиків, яких звільнили зі служби у квітні-травні 2024 року, цей термін спливає у травні-червні 2025 року.

Військовослужбовці строкової військової служби. Фото: МОУ

Що має бути після звільнення строковиків зі служби

Як пояснили правознавці, колишні строковики мали звертатися до ТЦК для постановки на облік військовозобов'язаних. У територіальному центрі їх мали внести в "Оберіг" та надати відстрочку на 12 місяців.

Одночасно їм видавали мобілізаційне розпорядження з необхідністю прибути через 12 місяців для проходження військової служби у конкретній військовій частині та на конкретній посаді.

Чоловік у територіальному центрі комплектування. Фото: ВОТЦК та СП/Facebook

Мобілізація строковиків — яка виникла проблема

В багатьох випадках районні ТЦК та СП відмовляють колишнім строковикам в оформлені відстрочки. Причиною цього стало зарахування таких чоловіків в оперативний резерв першої черги, тобто юридично вони отримали статус резервіста.

Юристи наголосили, що резервісти не вважаються звичайними військовозобов'язаними, а тому не мають права на оформлення відстрочки.

Чому така практика є законною

Відповідно до ст. 26-2 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", під час особливого періоду придатні до служби військові автоматично зараховуються до оперативного резерву.

"Відповідно до цієї статті строковики, які звільненні зі служби в період дії воєнного стану можуть прийматись на військову службу в оперативному резерві", — пояснили фахівці.

Командири військових частин паралельно з наказом про звільнення видають також накази про зарахування на конкретні посади в резерві.

Раніше ми писали, кого зі студентів можуть мобілізувати у травні 2025 року.

Нагадаємо, ми інформували, коли демобілізований повинен подати документи на нову відстрочку.