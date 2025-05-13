Мобилизация бывших срочников в 2025 году — когда могут призвать повторно

Обучение резервистов в Черниговской области. Фото: novynarnia.com

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых на военную службу призывают военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет. Некоторые категории мужчин имеют право оформить отсрочку от призыва. Однако граждане, которые проходили срочную службу и были уволены в 2024 году могут столкнуться с определенными трудностями.

О нюансах и проблемах, связанных с мобилизацией срочников, рассказали специалисты юридической компании INSEININ.

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Увольнение со службы срочников и предоставление отсрочки — что говорит закон

Как напомнили правозащитники, еще в 2024 году Верховная Рада Украины приняла законопроект №11035, согласно которому в период действия военного положения срочники могут быть уволены в запас.

Этот документ также предусматривает, что уволенных со службы срочников не могут мобилизовать в течение 12 месяцев. То есть, таким лицам предоставлялась отсрочка на один год.

Для большинства срочников, которых уволили со службы в апреле-мае 2024 года, этот срок истекает в мае-июне 2025 года.

Военнослужащие срочной военной службы. Фото: МОУ

Что должно быть после увольнения срочников со службы

Как пояснили правоведы, бывшие срочники должны были обращаться в ТЦК для постановки на учет военнообязанных. В территориальном центре их должны были внести в "Оберег" и предоставить отсрочку на 12 месяцев.

Одновременно им выдавали мобилизационное распоряжение с необходимостью прибыть через 12 месяцев для прохождения военной службы в конкретной воинской части и на конкретной должности.

Мужчина в территориальном центре комплектования. Фото: ВОТЦК и СП/Facebook

Мобилизация срочников — какая возникла проблема

Во многих случаях районные ТЦК и СП отказывают бывшим срочникам в оформлении отсрочки. Причиной этого стало зачисление таких мужчин в оперативный резерв первой очереди, то есть юридически они получили статус резервиста.

Юристы отметили, что резервисты не считаются обычными военнообязанными, а потому не имеют права на оформление отсрочки.

Почему такая практика является законной

В соответствии со ст. 26-2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", во время особого периода пригодные к службе военные автоматически зачисляются в оперативный резерв.

"В соответствии с этой статьей срочники, которые увольнении со службы в период действия военного положения могут приниматься на военную службу в оперативном резерве", — пояснили специалисты.

Командиры воинских частей параллельно с приказом об увольнении издают также приказы о зачислении на конкретные должности в резерве.

Ранее мы писали, кого из студентов могут мобилизовать в мае 2025 года.

Напомним, мы информировали, когда демобилизованный должен подать документы на новую отсрочку.