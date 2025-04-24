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Які студенти у травні можуть бути мобілізовані

24 квітня 2025 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для студентів травень 2025 — кого мобілізують
Студенти в аудиторії. Фото: ПНУ ім. Стефаника
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Але ті студенти, які до навчання відслужили строкову службу, зараховуються до оперативного резерву і можуть бути мобілізовані.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Повідомлення в "Резерв+"

До юристів звернувся громадянин, який після строкової служби вступив на навчання до одного із вищих навчальних закладів України.

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Громадянин повідомив, що виявив у "Резерв+" повідомлення про неможливість оформити відстрочку — і поцікавився, чи законним є таке повідомлення.

"Резерв+" так написав, оскільки Ви перебуваєте у оперативному резерві першої черги", — пояснив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

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Коли студент не має права на відстрочку

За словами юриста, у такій ситуації громадянин теоретично може отримати відстрочку, але це буде досить складна процедура.

"Вам прийдеться поборотися за відстрочку у судовому порядку", — пояснив Айвазян.

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Та загалом студенти, які до навчання пройшли строкову службу і були зараховані до оперативного резерву, справді не мають права на відстрочку і можуть бути мобілізовані.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які студенти втратять відстрочку після внесення змін до закону про мобілізацію.

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Додамо, ми повідомляли про те, чи мають право на відстрочку студенти, старші 30-ти років.

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