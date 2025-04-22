Мобілізація студентів - коли студент не має права на відстрочку

Українські студенти. Фото: "Львівська політехніка"

Попри те, що студенти мають право на відстрочку від мобілізації, у деяких ситуаціях їх можуть мобілізувати. Це можливо тоді, коли студент є зарахованим до оперативного резерву.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Військовозобов’язані студенти

Українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Але це стосується не усіх, хто навчається у відповідних освітніх закладах і відповідає двом головним критеріям.

Все залежить від того статусу в ТЦК, який має той чи інший громадянин.

Юрист Владислав Дерій пояснив, коли студент не тільки має право на відстрочку, а і реалізує його на практиці.

Це можливо тоді, коли громадянин перебуває на обліку як військовозобов’язаний.

"При цьому мобілізаційне розпорядження повинно бути анульоване, якщо на дату явки до ТЦК у Вас буде оформлена відстрочка", — підкреслив Дерій.

Коли студент не отримає відстрочку

Юрист наголосив, що тих громадян, які після військової служби були зараховані до оперативного резерву і отримали відповідний статус, можуть мобілізувати попри право на відстрочку для студентів.

"Якщо Вас зарахували в оперативний резерв, то Ви є резервістом. І у зв'язку з правовою колізією, Вам скоріш за все доведеться відстоювати право на відстрочку у судовому порядку", — пояснив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають право на відстрочку від мобілізації студенти, які старші 30 років.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть студенти оформити відстрочку від мобілізації через "Резерв+".