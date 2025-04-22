Мобилизация студентов - когда студент не имеет права на отсрочку

Украинские студенты. Фото: "Львівська політехніка"

Несмотря на то, что студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, в некоторых ситуациях их могут мобилизовать. Это возможно тогда, когда студент является зачисленным в оперативный резерв.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Военнообязанные студенты

Украинские студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Но это касается не всех, кто учится в соответствующих образовательных учреждениях и соответствует двум главным критериям.

Все зависит от того статуса в ТЦК, который имеет тот или иной гражданин.

Юрист Владислав Дерий объяснил, когда студент не только имеет право на отсрочку, а и реализует его на практике.

Это возможно тогда, когда гражданин состоит на учете как военнообязанный.

"При этом мобилизационное распоряжение должно быть аннулировано, если на дату явки в ТЦК у Вас будет оформлена отсрочка", — подчеркнул Дерий.

Когда студент не получит отсрочку

Юрист отметил, что тех граждан, которые после военной службы были зачислены в оперативный резерв и получили соответствующий статус, могут мобилизовать несмотря на право на отсрочку для студентов.

"Если Вас зачислили в оперативный резерв, то Вы являетесь резервистом. И в связи с правовой коллизией, Вам скорее всего придется отстаивать право на отсрочку в судебном порядке", — пояснил Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, имеют ли право на отсрочку от мобилизации студенты, которые старше 30 лет.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли студенты оформить отсрочку от мобилизации через "Резерв+".