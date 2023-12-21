Мобілізація може зачепити до 500 тис. осіб — які проблеми попереду

Українські військові. Фото: image_title

Під час пресконференції 19 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що мобілізація може торкнутися 450-500 тис. українців. Водночас постає питання, чи можливо втілити такі темпи призову в життя.

Чи вдасться мобілізувати до ЗСУ людей не для "галочки" в кількості, а для наближення перемоги розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Так, виникає питання, чим обумовлена кількість людей, яких може зачепити мобілізація і чи дійсно є потреба у призові до війська пів мільйона.

Відомо, що наразі на фронті в Україні перебуває близько 450 тис. окупантів, а щоб стримувати цю кількість необхідна армія, що налічує як мінімум таку ж кількість бійців. Водночас вони мають бути зосереджені не лише біля лінії бойових зіткнень, а й на територіях поблизу Білорусі, Росії, Придністров'я та в тилу.

Також необхідно компенсувати не лише втрати убитими, пораненими та полоненими, а й ротації, що є найголовнішим. На них чекають десятки тисяч українських військовослужбовців, проте наразі немає можливості провести її повноцінно.

Крім того, неможливо одномоментно мобілізувати 450-500 тис. осіб — такий процес може розтягнутися мінімум на рік у випадку призову по 40-50 тис. щомісяця.

Важливо, що кожен мобілізований має пройти базову підготовку, як займає щонайменше три місяці. А після неї повинно бути проведене бойове злагодження в умовах, максимально наближених до бойових, що може тривати ще до місяця.

Такі умови обумовлені тим, що новоспечений військовий не завжди готовий психологічно до бойових зіткнень — понад 30% втрат саме у підрозділах, що перший тиждень знаходяться на позиції. А ретельне бойове злагодження дозволяє зменшити цей показник мінімум удвічі.

Тому, якщо масштабна мобілізація розпочнеться вже завтра, то перші 40-50 тис. призовників зможуть потрапити на фронт для ротації військ лише через чотири місяці.

Морально-психологічний стан та мотивація

Для мобілізованих дуже важливий морально-психологічний стан та мотивація проходити службу. Відомо, що в Україні досі існують громадяни, які підтримують російську загарбницьку політику та симпатизують їх планам. Тому існує ризик потрапляння до війська та відправлення до зони бойових дій і таких українців — вони можуть здати окупантам позиції українських підрозділів, наводити ворожу артилерію та стріляти в спину.

Для уникнення такої небезпеки процес мобілізації повинен включати перевірку призовника — психологічне тестування на надійність та перевірка соціальних мереж. Це питання можна вирішити наявністю у ТЦК штатних психологів та OSINTерів.

Також важливо дослідити проблему з тими громадянами, які не вмотивовані та не мають бажання захищати Україні — робота з ними має бути поставлена на геть інший рівень, а саме не підготовкою до зони бойових дій, а більше до тилової роботи. Проте навіть у тилу він може виявитися деструктивним, що лише завдасть шкоди армії.

Крім того, варто створити для військовозобов'язаних умови, які б їх спонукали захищати батьківщину не з примусу, а добровільно.

Згадаймо початок повномасштабного вторгнення — тоді біля військкоматів у всіх містах стояли черги з бажаючих поповнити лави війська, але багатьом з них відмовили, пояснивши, що потреби в добровольцях немає. Тому вони повернулися до свого життя в умовах війни.

Тепер треба знайти каталізатор, який поверне їх бажання добровільно стати на захист держави від ворога з ризиками для себе. Ним може бути два основні психологічні фактори: це страх жорстокої дійсності і винятково в позитивному ключі користь.

Водночас фінансова мотивація має бути не лише у контексті заробітної плати для тих, хто на передовій, а й пільги. Йдеться не про безплатний проїзд у транспорті, а, наприклад, гарантія бюджетного місця дитині військового у ЗВО, знижки чи пільгові умови кредитування на придбання майна та багато іншого.

Втілення всіх вищеперерахованих змін дозволить мобілізовувати до лав Збройних сил вмотивованих громадян й таким чином наблизити Україну до перемоги.

Нагадаємо, що майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман відповів, скільки громадян насправді необхідно мобілізувати в Україні.

Також ми писали, що перед потрапляння до ЗСУ військовозобов’язані українці мають підготуватися фізично. Перш за все необхідно підготувати спину, а також привчити себе до щоденних навантажень, зокрема, завдяки бігу.