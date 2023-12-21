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Когда в ВСУ нужны полмиллиона мобилизованных — Дикий назвал неожиданные сроки

21 декабря 2023 22:39
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Когда в ВСУ нужны полмиллиона мобилизованных — Дикий назвал неожиданные сроки
Политический и военный аналитик Евгений Дикий. Фото: ТСН.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине нужно мобилизовать полмиллиона человек уже в течение этой зимы. Нужно изменить прямо сейчас, под Новый год, законодательство, сделать правильную рамку для этой мобилизации и обратиться к обществу.

Об этом сообщил военный и политический аналитик Евгений Дикий.

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По словам Дикого, в Украине важно провести сейчас мобилизацию, за которую в ряды ВСУ присоединят около 500 тысяч новобранцев. Это нужно сделать за короткий срок в течение зимы.

"По хорошему нам нужно полмиллиона добавить за короткий период, то есть не за год, не растягивать это, а полмиллиона набрать за эту зиму, то есть это за 3-4 месяца, еще быстрее это физически невозможно. Я был бы рад, если бы это можно было сделать через месяц, но будем реалистами, 3-4 месяца, это если очень напрячься", — сказал Дикий.

Аналитик отметил, что для того, чтобы осуществить такую ускоренную мобилизацию, нужно провести изменения в законодательстве.

"Поменять прямо сейчас, под Новый год, законодательство, сделать правильную рамку для этой мобилизации, обратиться к обществу. Если одновременно набирать полмиллиона людей за 3-4 месяца, а я считаю, что это критическая потребность, то надо обращаться к обществу, волонтерам, чтобы помогли одеть одновременно это количество людей", — добавил Дикий.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил мобилизовать дополнительный контингент украинцев в ряды ВСУ. Эта цифра составляет полмиллиона мобилизованных.

Добавим, что мобилизация может затронуть 450-500 тыс. украинцев. В то же время возникает вопрос, возможно ли воплотить такие темпы призыва в жизнь. Удастся ли мобилизовать в ВСУ людей не для "галочки" в количестве, а для приближения победы, рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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