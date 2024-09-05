Мобілізація в Україні — кому можуть анулювати вже видану повістку

Військовозобов'язаний чоловік у територіальному центрі комплектування. Фото: КОТЦК та СП/Facebook

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжуються. Військовозобов'язаним чоловікам виписують повістки, за якими вони повинні явитися до ТЦК та СП. Проте, в деяких випадках цей документ може бути анульований.

Читайте також:

Про це розповів керівник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач у коментарі Military Media Center.

Так, за його словами, ця норма стосується військовозобов'язаних громадян, які мають відстрочку або були заброньовані від призову, але отримали повістку.

Горбач пояснив, що таким особам все одно доведеться прибути до ТЦК та СП з документами, що підтверджують бронь або відстрочку. І вже на місці повістку буде анульовано.

Водночас він зауважив, що громадяни, які звільнені від призову на військову службу, згідно з нормами законодавства, мають носити з собою підтверджувальні документи.

"І при їхньому пред’явленні вручення повістки не буде", — наголосив Роман Горбач.

Раніше ми повідомляли, що українцям варто знати про вручення повісток у вересні та який вигляд матиме документ.

Нагадаємо, ми писали, яке покарання загрожує за відмову від повістки.

Також ми інформували, чи можна вважати повістку врученою, якщо її отримали родичі військовозобов'язаного поштою.