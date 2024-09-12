Мобилизация в Украине 2024 — когда мужчины могут не идти в ТЦК за повесткой

Работник ТЦК выписывает повестку военнообязанному мужчине. Скриншот с видео на Youtube

В Украине продолжаются всеобщая мобилизация и военное положение, во время которых военнообязанным мужчинам продолжают выписывать повестки. По этому документу необходимо явиться в ТЦК и СП в указанную дату и время. Однако в законодательстве прописан определенный перечень обстоятельств, позволяющий не прийти в территориальный центр.

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Об этом рассказал адвокат Олег Леонтьев в комментарии изданию "Фокус".

Уважительные причины, позволяющие не явиться в ТЦК

Обстоятельствами, которые дают разрешение на игнорирование повестки от территориального центра комплектования и социальной поддержки, являются:

стихийные бедствия;

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия;

смерть близкого родственника (родителей, жены (супруга), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки);

смерть близкого родственника его жены (супруга);

другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в срок.

Мужчина в ТЦК и СП. Фото: Винницкий ТЦК и СП/Facebook

Доказательства уважительных причин, позволивших не явиться в ТЦК

Следует сразу подчеркнуть, что гражданин обязан сообщить ТЦК и СП в кратчайшие сроки, однако не позднее чем за три дня от даты и времени, указанных в повестке.

Сообщить работникам ТЦК о причинах неявки по повестке можно любым способом:

лично;

электронным письмом;

заказным письмом с уведомлением о вручении.

Составляется письменное обращение в свободной форме. Важно указать ФИО, реквизиты повестки и причины, по которым военнообязанный не явился.

Правозащитник подчеркнул, что наличие оснований должно быть документально подтверждено. Эти документы должны быть заверены уполномоченными органами, учреждениями и организациями государственной и коммунальной формы собственности.

В случае тяжелой болезни, не позволяющей военнообязанному самостоятельно отправить письмо в ТЦК о причинах неявки, за него это может сделать врач, семья или даже знакомые. Можно воспользоваться услугами адвоката.

Ранее мы сообщали, когда повестка считается врученной.

Напомним, мы писали, какое наказание грозит отказом от повестки.

Также мы информировали, кого могут снять с военного учета.