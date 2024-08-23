Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Когда военнообязанным с отсрочкой проходить ВВК — в ТЦК ответили arrow

Когда военнообязанным с отсрочкой проходить ВВК — в ТЦК ответили

23 августа 2024 21:54
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — в ТЦК объяснили, когда мужчинам с отсрочкой проходить ВВК
Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Скриншот с видео на Youtube
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине даже во время действия военного положения и всеобщей мобилизации определенные категории военнообязанных мужчин имеют право на отсрочку или бронирование от призыва на военную службу. При этом они обязаны пройти военно-врачебную комиссию.

Читайте также:

Начальник медицинской службы Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Олег Фарион рассказал, когда военнообязанным с отсрочкой проходить ВВК, пишет "Суспільне".

Так, он отметил, что правовая база для проведения военно-врачебной экспертизы — это основной вопрос, с которым обращаются в ТЦК.

Как пояснил Фарион, ВВК проводится как с учетной целью, так и для определения степени годности при мобилизации. Именно поэтому военнообязанные, имеющие право на бронирование или отсрочку, должны проходить ВВК раз в 5 лет.

 

ВЛК в Украине 2024 — можно ли пройти медкомиссию не по месту прописки
Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Скриншот с видео на Youtube

При этом если военнообязанный подлежит призыву, то должен пройти ВВК, результаты которой действительны в течение года. Кроме того, об изменениях в состоянии здоровья военнообязанные должны уведомлять ТЦК в течение семи дней.

"Если в состоянии здоровья военнообязанного возникли определенные нарушения, он получил заболевание, обострение предыдущих состояний или получил травмы, увечья, он обращается в ТЦК. До семи дней должен об этом сообщить и пройти повторную военно-врачебную комиссию. Нужно представить всю медицинскую документацию, которая расскажет об истории болезни осматриваемого человека", — детализировал Фарион.

Ранее мы писали, можно ли получить повестку на ВВК при оформлении отсрочки.

Напомним, мы сообщали, как украинцам оформить отсрочку, не посещая ТЦК.

Также мы информировали, как автоматически продлить отсрочку от мобилизации.

мобилизация отсрочка ВВК ТЦК и СП военнообязанные

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:48 Шмыгаль прокомментировал ситуацию вокруг снятия водителей автобусов с рейсов работниками ТЦК

22:45 В Украине стремительно растут цены на топливо — какой будет стоимость на АЗС завтра

22:40 Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет оборонной поддержки от США — детали разговора

22:38 Графики отключений на завтра — в какие часы будет свет в Киеве

22:33 В Ровенской области мужчина почти год скрывался от мобилизации — что решил суд

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

22:30 Байден объявил новый пакет военной помощи для Украины

22:25 Усик посетил одного из защитников Мариуполя

Text

22:23 Наступление Третьей штурмовой в Харьковской области — Кудряшов сообщил о численности врага

22:07 В Одесской области военные моряки спасли семью, которую унесло в открытое море

21:55 США ввели санкции против 400 компаний, способствующих войне России против Украины

22:48 Шмыгаль прокомментировал ситуацию вокруг снятия водителей автобусов с рейсов работниками ТЦК

22:45 В Украине стремительно растут цены на топливо — какой будет стоимость на АЗС завтра

22:40 Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет оборонной поддержки от США — детали разговора

22:38 Графики отключений на завтра — в какие часы будет свет в Киеве

22:33 В Ровенской области мужчина почти год скрывался от мобилизации — что решил суд

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

22:30 Байден объявил новый пакет военной помощи для Украины

22:25 Усик посетил одного из защитников Мариуполя

22:07 В Одесской области военные моряки спасли семью, которую унесло в открытое море

21:55 США ввели санкции против 400 компаний, способствующих войне России против Украины

21:54 Мудрика будет представлять скандальный агент

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

Text

22:23 Наступление Третьей штурмовой в Харьковской области — Кудряшов сообщил о численности врага

Text

18:42 Что разъединяет и объединяет украинцев сегодня — мнения одесситов

Text

17:50 Российская ложь о Курской АЭС, порте "Кавказ" и контрнаступлении ВСУ под Харьковом — эфир Вечер.LIVE

Text

13:00 Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

Text

12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

11:50 Сколько случаев СОЧ и дезертирства было в Украине за семь месяцев — эксперт удивил цифрами

Text

11:25 В армии РФ растет недовольство среди полевых командиров — Братчук спрогнозировал последствия

Text

08:00 Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2024
Text

22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту