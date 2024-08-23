Мобилизация в Украине — в ТЦК объяснили, когда мужчинам с отсрочкой проходить ВВК

Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Скриншот с видео на Youtube

В Украине даже во время действия военного положения и всеобщей мобилизации определенные категории военнообязанных мужчин имеют право на отсрочку или бронирование от призыва на военную службу. При этом они обязаны пройти военно-врачебную комиссию.

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Начальник медицинской службы Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Олег Фарион рассказал, когда военнообязанным с отсрочкой проходить ВВК, пишет "Суспільне".

Так, он отметил, что правовая база для проведения военно-врачебной экспертизы — это основной вопрос, с которым обращаются в ТЦК.

Как пояснил Фарион, ВВК проводится как с учетной целью, так и для определения степени годности при мобилизации. Именно поэтому военнообязанные, имеющие право на бронирование или отсрочку, должны проходить ВВК раз в 5 лет.

Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Скриншот с видео на Youtube

При этом если военнообязанный подлежит призыву, то должен пройти ВВК, результаты которой действительны в течение года. Кроме того, об изменениях в состоянии здоровья военнообязанные должны уведомлять ТЦК в течение семи дней.

"Если в состоянии здоровья военнообязанного возникли определенные нарушения, он получил заболевание, обострение предыдущих состояний или получил травмы, увечья, он обращается в ТЦК. До семи дней должен об этом сообщить и пройти повторную военно-врачебную комиссию. Нужно представить всю медицинскую документацию, которая расскажет об истории болезни осматриваемого человека", — детализировал Фарион.

Ранее мы писали, можно ли получить повестку на ВВК при оформлении отсрочки.

Напомним, мы сообщали, как украинцам оформить отсрочку, не посещая ТЦК.

Также мы информировали, как автоматически продлить отсрочку от мобилизации.