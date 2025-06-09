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Главная Мобилизация Когда забронированным надо будет пройти ВВК

Когда забронированным надо будет пройти ВВК

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 20:00
Бронирование от мобилизации - когда гражданин с броней должен пройти ВВК
Военно-врачебная комиссия. Фото: УНІАН

Военнообязанные граждане, оформившие бронирование от мобилизации, не должны проходить военно-врачебную комиссию. Эта обязанность для них вступает в силу только в момент завершения или отмены брони.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Когда ВВК не нужно проходить

Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов процесса воинского учета и мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, когда забронированное военнообязанное лицо может быть отправлено на военно-врачебную комиссию.

"Действующим законодательством предусмотрено, что военнообязанные мужчины, которые были забронированы и не подлежат мобилизации, могут не проходить ВВК до конца срока действия брони", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Направление на ВВК — когда оно действует для забронированных

Юрист объяснил, когда военнообязанного гражданина с бронированием могут отправить на военно-врачебную комиссию.

"Направить на прохождение военно-врачебной комиссии могут только в случае окончания срока бронирования или в случае его отмены", — заверил Айвазян.

До того момента при любых условиях на ВВК забронированных не направляют.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы сроки прохождения ВВК согласно действующему законодательству.

Добавим, мы сообщали о том, как военно-врачебная комиссия определяет, пригоден ли человек к службе в ВСУ.

военный учет мобилизация бронирование ВВК военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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