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Коли зарахування в оперативний резерв 1 черги незаконне

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 20:00
Оперативний резерв — незаконність зарахування у ОР 1 черги
Українські резервісти. Фото: Генштаб ЗСУ
Ключові моменти Коли зарахування в оперативний резерв є незаконним Як повернути собі право на бронювання

Якщо колишній солдат строкової служби, звільняючись із ЗСУ, не підписував контракт про військову службу в резерві, його не можуть зараховувати в оперативний резерв першої черги. Відповідно, він має право на бронювання від мобілізації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Коли зарахування в оперативний резерв є незаконним

До юристів звернувся громадянин, який відслужив строкову службу і потрапив до оперативного резерву першої черги, через що його в певний момент перестали бронювати за наявності підстав для бронювання.

Громадянин поцікавився, чи законним є таке рішення.

"Якщо Ви не підписували контракт про проходження військової служби в резерві, то зарахування в оперативний резерв 1 черги є неправомірним, адже згідно указу Президента строковиків повинні були зараховувати в запас", — підкреслив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Як повернути собі право на бронювання

Юрист пояснив, як можна вирішити ситуацію, що склалося.

За словами Дерія, тут може бути два різні варіанти.

Варіант перший — оскаржувати зарахування в оперативний резерв та анулювання бронювання в судовому порядку.

Варіант другий — подати рапорт командиру частини, де була пройдена строкова служба, із вимогою виключити з військового оперативного резерву та звільнити із служби у військовому резерві у зв’язку з виникненням обставин, передбачених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Потім потрібно звернутися до ТЦК із заявою про зняття з військового обліку резервістів та взяття на військовий облік військовозобов'язаних. Потім звернутись до роботодавця та повторно податись на бронювання по Постанові КМУ 76", — підкреслив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є підстави для виключення громадянина з оперативного резерву.

Додамо, ми повідомляли про те, чим відрізняються перша і друга черги оперативного резерву.

мобілізація бронювання Строкова служба строковики День резервіста
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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