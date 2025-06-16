Оперативний резерв — незаконність зарахування у ОР 1 черги

Коли зарахування в оперативний резерв 1 черги незаконне
Якщо колишній солдат строкової служби, звільняючись із ЗСУ, не підписував контракт про військову службу в резерві, його не можуть зараховувати в оперативний резерв першої черги. Відповідно, він має право на бронювання від мобілізації.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Коли зарахування в оперативний резерв є незаконним
До юристів звернувся громадянин, який відслужив строкову службу і потрапив до оперативного резерву першої черги, через що його в певний момент перестали бронювати за наявності підстав для бронювання.
Громадянин поцікавився, чи законним є таке рішення.
"Якщо Ви не підписували контракт про проходження військової служби в резерві, то зарахування в оперативний резерв 1 черги є неправомірним, адже згідно указу Президента строковиків повинні були зараховувати в запас", — підкреслив у відповіді юрист Владислав Дерій.
Як повернути собі право на бронювання
Юрист пояснив, як можна вирішити ситуацію, що склалося.
За словами Дерія, тут може бути два різні варіанти.
Варіант перший — оскаржувати зарахування в оперативний резерв та анулювання бронювання в судовому порядку.
Варіант другий — подати рапорт командиру частини, де була пройдена строкова служба, із вимогою виключити з військового оперативного резерву та звільнити із служби у військовому резерві у зв’язку з виникненням обставин, передбачених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
"Потім потрібно звернутися до ТЦК із заявою про зняття з військового обліку резервістів та взяття на військовий облік військовозобов'язаних. Потім звернутись до роботодавця та повторно податись на бронювання по Постанові КМУ 76", — підкреслив Владислав Дерій.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є підстави для виключення громадянина з оперативного резерву.
Додамо, ми повідомляли про те, чим відрізняються перша і друга черги оперативного резерву.
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