Оперативний резерв - коли виключають з оперативного резерву

Українські резервісти. Фото: Генштаб ЗСУ

Усі військовослужбовці, які були звільнені з лав ЗСУ, зараховуються до оперативного резерву. Але існує ціла низка причин, коли такого громадянина можуть позбавити статусу резервіста.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Що таке оперативний резерв

Оперативний резерв — це та частина Збройних сил України, куди зараховуються усі військовослужбовці, які звільняються чи демобілізуються з лав ЗСУ.

Такі громадяни отримують статус резервіста і за потреби можуть бути повернуті на військову службу.

Але за деяких умов громадянин може бути виключений з оперативного резерву.

Так, статус резервіста втрачається, якщо громадянин досягає відповідного віку (60 років) для зняття з військового обліку, має проблеми зі здоров’ям, які несумісні зі службою у резерві, або вступає до лав Збройних сил України.

Коли виключають з оперативного резерву

Існують й інші підстави для виключення військовозобов’язаного із оперативного резерву.

Це, наприклад:

сімейні обставини, визначені законом "Про військовий обов’язок і військову службу";

службова невідповідність;

обвинувальний вирок суду.

Крім того, з оперативного резерву можуть виключити громадянина, якщо місце його перебування нев встановлюється протягом 60 днів після оголошення мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли резервісти можуть отримати бронювання від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли, чим відрізняються перша і друга черги оперативного резерву.