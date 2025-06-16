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Главная Мобилизация Когда зачисление в оперативный резерв 1 очереди незаконно

Когда зачисление в оперативный резерв 1 очереди незаконно

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 20:00
Оперативный резерв — незаконность зачисления в ОР 1 очереди
Украинские резервисты. Фото: Генштаб ВСУ
Ключові моменти Когда зачисление в оперативный резерв является незаконным Как вернуть себе право на бронирование

Если бывший солдат срочной службы, увольняясь из ВСУ, не подписывал контракт о военной службе в резерве, его не могут зачислять в оперативный резерв первой очереди. Соответственно, он имеет право на бронирование от мобилизации.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Когда зачисление в оперативный резерв является незаконным

К юристам обратился гражданин, который отслужил срочную службу и попал в оперативный резерв первой очереди, из-за чего его в определенный момент перестали бронировать при наличии оснований для бронирования.

Гражданин поинтересовался, законно ли такое решение.

"Если Вы не подписывали контракт о прохождении военной службы в резерве, то зачисление в оперативный резерв 1 очереди является неправомерным, ведь согласно указу Президента срочников должны были зачислять в запас", — подчеркнул в ответе юрист Владислав Дерий.

Как вернуть себе право на бронирование

Юрист объяснил, как можно решить сложившуюся ситуацию.

По словам Дерия, здесь может быть два разных варианта.

Вариант первый — обжаловать зачисление в оперативный резерв и аннулирование бронирования в судебном порядке.

Вариант второй — подать рапорт командиру части, где была пройдена срочная служба, с требованием исключить из военного оперативного резерва и уволить со службы в военном резерве в связи с возникновением обстоятельств, предусмотренных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Затем нужно обратиться в ТЦК с заявлением о снятии с воинского учета резервистов и постановке на воинский учет военнообязанных. Затем обратиться к работодателю и повторно податься на бронирование по Постановлению КМУ 76", — подчеркнул Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы основания для исключения гражданина из оперативного резерва.

Добавим, мы сообщали о том, чем отличаются первая и вторая очереди оперативного резерва.

мобилизация бронирование Срочная служба срочники День резервиста
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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