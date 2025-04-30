Контракт із ЗСУ 2025 — за яких підстав жінкам можуть відмовити

Жінка розмовляє із працівником ТЦК. Фото: Одеський обласний ТЦК та СП/Facebook

В Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала країна-окупант росія. Навіть на четвертий рік протистояння добровольців, які бажають стати на захист нашої держави, не меншає. Серед них є як чоловіки, так і жінки, які прагнуть приєднатися до лав Сил оборони. З усім тим, деяким категоріям українок можуть відмовити у підписанні контракту із ЗСУ.

За яких підстав жінок не беруть на військову службу, пояснила адвокатка Тетяна Савченко в коментарі УНІАН.

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Правозахисниця наголосила, що укласти контракт із ЗСУ можуть жінки віком від 18 до 60 років, які придатні до військової служби за станом здоров’я та не мають обмежень за законодавством.

Окрім медичного обстеження, кандидатки проходять професійно-психологічний відбір, який визначає здібності. Після цього можна освоїти ту чи іншу військову спеціальність.

Жінка у територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Відмовити у контракті жінкам можуть за таких підстав:

вік (менше ніж 18 років, старше 60 років);

відсутність базової середньої освіти (не закінчено повних 9 класів школи);

проблеми зі здоров’ям, хвороби, які не дозволяють проходити військову службу (визначає Розклад хвороб, що міститься у наказі Міноборони №402);

психічні розлади;

підтверджена алко- чи наркозалежність;

непогашена судимість за тяжкі або особливо тяжкі злочини;

судимості за тяжкі або особливо тяжкі злочини.

Як наголосила Тетяна Савченко, в інших випадках записатися добровольцем в українську армію для жінки немає жодних проблем.

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