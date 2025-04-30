Контракт с ВСУ 2025 — на каких основаниях женщинам могут отказать

Когда женщине могут отказать в контракте с ВСУ — перечень причин
В Украине продолжается полномасштабная война, которую начала страна-оккупант россия. Даже на четвертый год противостояния добровольцев, желающих стать на защиту нашего государства, не уменьшается. Среди них есть как мужчины, так и женщины, которые стремятся присоединиться в ряды Сил обороны. Тем не менее, некоторым категориям украинок могут отказать в подписании контракта с ВСУ.
На каких основаниях женщин не берут на военную службу, объяснила адвокат Татьяна Савченко в комментарии УНИАН.
Служба в ВСУ по контракту 2025 — кому из женщин могут отказать
Правозащитница отметила, что заключить контракт с ВСУ могут женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья и не имеют ограничений по законодательству.
Кроме медицинского обследования, кандидатки проходят профессионально-психологический отбор, который определяет способности. После этого можно освоить ту или иную военную специальность.
Отказать в контракте женщинам могут на таких основаниях:
- возраст (менее 18 лет, старше 60 лет);
- отсутствие базового среднего образования (не закончено полных 9 классов школы);
- проблемы со здоровьем, болезни, которые не позволяют проходить военную службу (определяет Расписание болезней, содержащееся в приказе Минобороны №402);
- психические расстройства;
- подтвержденная алко- или наркозависимость;
- непогашенная судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;
- судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления.
Как отметила Татьяна Савченко, в других случаях записаться добровольцем в украинскую армию для женщины нет никаких проблем.
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