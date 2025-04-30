Контракт с ВСУ 2025 — на каких основаниях женщинам могут отказать

Женщина разговаривает с работником ТЦК. Фото: Одесский областной ТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается полномасштабная война, которую начала страна-оккупант россия. Даже на четвертый год противостояния добровольцев, желающих стать на защиту нашего государства, не уменьшается. Среди них есть как мужчины, так и женщины, которые стремятся присоединиться в ряды Сил обороны. Тем не менее, некоторым категориям украинок могут отказать в подписании контракта с ВСУ.

На каких основаниях женщин не берут на военную службу, объяснила адвокат Татьяна Савченко в комментарии УНИАН.

Реклама

Читайте также:

Служба в ВСУ по контракту 2025 — кому из женщин могут отказать

Правозащитница отметила, что заключить контракт с ВСУ могут женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья и не имеют ограничений по законодательству.

Кроме медицинского обследования, кандидатки проходят профессионально-психологический отбор, который определяет способности. После этого можно освоить ту или иную военную специальность.

Женщина в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Отказать в контракте женщинам могут на таких основаниях:

возраст (менее 18 лет, старше 60 лет);

отсутствие базового среднего образования (не закончено полных 9 классов школы);

проблемы со здоровьем, болезни, которые не позволяют проходить военную службу (определяет Расписание болезней, содержащееся в приказе Минобороны №402);

психические расстройства;

подтвержденная алко- или наркозависимость;

непогашенная судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;

судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления.

Как отметила Татьяна Савченко, в других случаях записаться добровольцем в украинскую армию для женщины нет никаких проблем.

Ранее мы сообщали, кому из женщин ограничен выезд за границу во время военного положения.

Также мы информировали, кого в мае 2025 года в ВСУ будут мобилизовать в первую очередь.