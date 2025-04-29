Виїзд за кордон у травні 2025 — для кого з жінок діє заборона

Прикордонниця перевіряє документи у жінки. Фото: ДПСУ

В Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких більшості чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за межі країни. Також обмеження на виїзд за кордон поширюються на деякі категорії жінок.

Кому з жінок в Україні заборонено перетинати кордон без поважних підстав, розповіла адвокатка Тетяна Савченко в коментарі УНІАН.

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Варто зауважити, що Правила перетинання державного кордону громадянами України в умовах воєнного стану, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України №57.

Кому з жінок не можна виїжджати за кордон — три категорії

Наразі лише три категорії жінок мають обмеження щодо виїзду за межі країни, а саме:

1. Жінки-військовослужбовиці

Під обмеження на виїзд за кордон під час воєнного стану підпадають жінки, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Національній гвардії України та інших військових формуваннях. Це обумовлено їхнім статусом військовослужбовців та необхідністю виконання службових обов'язків.

У випадку військовослужбовців, які перебувають на активній військовій службі, для виїзду за кордон необхідний дозвіл від військового начальства або відповідних військових органів.

2. Жінки-правоохоронці

Такі ж обмеження стосуються і жінок, які служать у правоохоронних органах, зокрема в поліції.

Вони мають право перетнути кордон за наявності документів, що підтверджують службове відрядження або іншу поважну причину.

3. Жінки-чиновниці

Постанова КМУ №69 від 27 січня 2023 року внесла зміни до попередньої постанови №57, заборонивши виїзд за кордон жінкам, які працюють державними службовицями та депутатками, незалежно від їх військового обов'язку.

Така заборона під час воєнного стану діє для:

посадових (службових) осіб державних органів;

посадових (службових) осіб органів місцевого самоврядування;

суддів;

прокурорів;

працівниць органів місцевого самоврядування;

посадових осіб суб'єктів господарювання державного сектору економіки;

інших чиновників.

Важливо: усі інші жінки, включно з тими, хто стоїть на військовому обліку, але не мобілізований, не мають обмежень щодо виїзду за кордон.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

За яких підстав чиновниці можуть перетнути кордон

Відповідно до вищезгаданої постанови, законно перетнути кордон депутатки можуть за таких умов:

мають рішення про службове відрядження за кордон;

мають дитину (дітей) віком до 18 років для відвідування дитини, яка вже за кордоном, або для супроводу такої дитини за кордон. Документом, що підтверджує перебування за кордоном дитини може бути довідка про перебування дитини на консульському обліку за кордоном;

виїзд на лікування за кордоном при наявності листа міністра охорони здоров'я про погоджений з іноземною стороною перелік осіб та який заклад охорони здоров'я іноземної держави може прийняти на лікування;

у разі смерті за кордоном одного із членів родини першого чи другого ступеня споріднення (батьків, чоловіка, дітей, у тому числі усиновлених, рідних братів та сестер, баби та діда з боку матері та з боку батька, онуків).

Раніше ми розповідали, як жінкам, які проходять військову службу, виїхати за кордон під час війни.

Нагадаємо, ми писали, чи обов'язково 17-річним юнакам мати документи з ТЦК для виїзду за кордон.

Також ми інформували, чи випустять за кордон чоловіка, якщо він виїжджає разом з дружиною та дитиною з інвалідністю.