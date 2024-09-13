Мобілізація в Україні — за яких підстав жінці відмовлять у контракті із ЗСУ

Українка в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала країна-терорист росія. У цей період військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу. Тоді як жінки можуть приєднатися до війська виключно добровільно, підписавши контракт із ЗСУ. Навіть жінок-медиків не можуть призвати до армії без їхньої згоди.

Читайте також:

Проте, існує певний перелік підстав, через які доброволицям можуть відмовити у підписанні контракту. Про це пише УНІАН.

Так, для укладання контракту потрібні не тільки паспорт та ідентифікаційний код, а й інші документи, зокрема про освіту, відсутність судимості, додаткові медичні довідки.

Жінкам-добровольцям не дозволять доєднатися до лав ЗСУ, якщо:

відсутня базова середня освіта (не закінчено повних 9 класів школи);

базова освіта здобута у школі для осіб з психічними розладами;

наявність непогашеної судимості за злочин;

судимості за тяжкі або особливо тяжкі злочини;

наявні певні розлади здоров'я;

підтверджена алко- чи наркозалежність;

наявність трьох дітей;

жінка є матір’ю-одиначкою;

наявність дитини з інвалідністю;

наявність прийомної дитини до 18 років;

необхідність доглядати за чоловіком чи батьками з інвалідністю.

Також будуть звертати увагу та фізичну підготовленість та психологічну стійкість кандидатки на військову службу.

Раніше ми писали, чи може дружина піти служити у ЗСУ разом з чоловіком.

Нагадаємо, ми розповідали, яким військовозобов'язаним жінкам потрібно обов'язково пройти ВЛК.

Також ми інформували, чи можуть мобілізувати чоловіка, якщо його дружина вже проходить службу в ЗСУ.