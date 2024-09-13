Мобілізація в Україні — за яких підстав жінці відмовлять у контракті із ЗСУ

Коли жінці можуть відмовити у підписанні контракту із ЗСУ — перелік підстав
В Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала країна-терорист росія. У цей період військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу. Тоді як жінки можуть приєднатися до війська виключно добровільно, підписавши контракт із ЗСУ. Навіть жінок-медиків не можуть призвати до армії без їхньої згоди.
Проте, існує певний перелік підстав, через які доброволицям можуть відмовити у підписанні контракту. Про це пише УНІАН.
Так, для укладання контракту потрібні не тільки паспорт та ідентифікаційний код, а й інші документи, зокрема про освіту, відсутність судимості, додаткові медичні довідки.
Жінкам-добровольцям не дозволять доєднатися до лав ЗСУ, якщо:
- відсутня базова середня освіта (не закінчено повних 9 класів школи);
- базова освіта здобута у школі для осіб з психічними розладами;
- наявність непогашеної судимості за злочин;
- судимості за тяжкі або особливо тяжкі злочини;
- наявні певні розлади здоров'я;
- підтверджена алко- чи наркозалежність;
- наявність трьох дітей;
- жінка є матір’ю-одиначкою;
- наявність дитини з інвалідністю;
- наявність прийомної дитини до 18 років;
- необхідність доглядати за чоловіком чи батьками з інвалідністю.
Також будуть звертати увагу та фізичну підготовленість та психологічну стійкість кандидатки на військову службу.
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