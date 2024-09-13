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Когда женщине могут отказать в подписании контракта с ВСУ — список оснований

13 сентября 2024 18:43
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — по каким основаниям женщине откажут в контракте с ВСУ
Украинка в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине идет полномасштабная война, которую начала страна-террорист россия. В этот период военнообязанных мужчин призывают на военную службу. В то время как женщины могут присоединиться к войску исключительно добровольно, подписав контракт с ВСУ. Даже женщин-медиков не могут призвать в армию без их согласия.

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Однако существует определенный перечень оснований, по которым добровольцам могут отказать в подписании контракта. Об этом пишет УНИАН.

Так, для заключения контракта нужны не только паспорт и идентификационный код, но и другие документы, в частности, об образовании, отсутствии судимости, дополнительных медицинских справках.

Женщинам-добровольцам не разрешат присоединиться к ВСУ, если:

  • отсутствует базовое среднее образование (не окончено полных 9 классов школы);
  • базовое образование получено в школе для лиц с психическими расстройствами;
  • наличие непогашенной судимости за преступление;
  • судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления;
  • имеющиеся определенные расстройства здоровья;
  • подтвержденная алко- или наркозависимость;
  • наличие троих детей;
  • женщина является матерью-одиночкой;
  • наличие ребенка с инвалидностью;
  • наличие приемного ребенка в возрасте до 18 лет;
  • необходимость ухаживать за мужем или родителями с инвалидностью.

Также будут обращать внимание и физическую подготовленность и психологическую стойкость кандидата на военную службу.

Ранее мы писали, может ли жена пойти служить в ВСУ вместе с мужем.

Напомним, мы рассказывали, каким военнообязанным женщинам нужно обязательно пройти ВВК.

Также мы информировали, могут ли мобилизовать мужа, если его жена уже проходит службу в ВСУ.

ВСУ женщины мобилизация ТЦК и СП добровольцы контракт

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