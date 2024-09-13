Мобилизация в Украине — по каким основаниям женщине откажут в контракте с ВСУ

Когда женщине могут отказать в подписании контракта с ВСУ — список оснований
В Украине идет полномасштабная война, которую начала страна-террорист россия. В этот период военнообязанных мужчин призывают на военную службу. В то время как женщины могут присоединиться к войску исключительно добровольно, подписав контракт с ВСУ. Даже женщин-медиков не могут призвать в армию без их согласия.
Однако существует определенный перечень оснований, по которым добровольцам могут отказать в подписании контракта. Об этом пишет УНИАН.
Так, для заключения контракта нужны не только паспорт и идентификационный код, но и другие документы, в частности, об образовании, отсутствии судимости, дополнительных медицинских справках.
Женщинам-добровольцам не разрешат присоединиться к ВСУ, если:
- отсутствует базовое среднее образование (не окончено полных 9 классов школы);
- базовое образование получено в школе для лиц с психическими расстройствами;
- наличие непогашенной судимости за преступление;
- судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления;
- имеющиеся определенные расстройства здоровья;
- подтвержденная алко- или наркозависимость;
- наличие троих детей;
- женщина является матерью-одиночкой;
- наличие ребенка с инвалидностью;
- наличие приемного ребенка в возрасте до 18 лет;
- необходимость ухаживать за мужем или родителями с инвалидностью.
Также будут обращать внимание и физическую подготовленность и психологическую стойкость кандидата на военную службу.
Ранее мы писали, может ли жена пойти служить в ВСУ вместе с мужем.
Напомним, мы рассказывали, каким военнообязанным женщинам нужно обязательно пройти ВВК.
Также мы информировали, могут ли мобилизовать мужа, если его жена уже проходит службу в ВСУ.
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