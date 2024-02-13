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Командир батальйону "Вовки да Вінчі" пояснив, що ТЦК роблять неправильно

13 лютого 2024 17:25
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Командир батальйону "Вовки да Вінчі" пояснив, що ТЦК роблять неправильно
Командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Новий командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов висловив критику стосовно роботи ТЦК та СП. На його думку, проблема територіальних центрів полягає в тому, що ті не можуть гарантувати рекрутерам потрапляння до конкретної бригади чи батальйону, або ж обрати напрямок діяльності. 

Про це Сергій Філімонов заявив у інтервʼю ТСН.

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Командир батальйону "Вовки да Вінчі" переконаний — ті, хто вступає до лав ЗСУ добровільно, не просто йдуть в армію, а йдуть до людей, обираючи собі командирів, яким вони довіряють.

А ось ТЦК та СП такої можливості вибору мобілізованим не дає. 

"Ну, що можуть пообіцяти ТЦК людям? Куди людей забирають? Люди ж не розуміють, до якої бригади вони потраплять. Чи зможуть вони обрати собі бригаду? Чи зможуть вони собі обрати батальйон? Чим буде займатися батальйон? А це дуже важливо. І якраз наші рекрутингові центри і наша мобілізація важлива тим, що в людей, які розуміють, що вони будуть воювати, є "золота" можливість обрати підрозділ, в якому тебе навчать, будуть про тебе піклуватися, і в якому ти зможеш знайти велику родину", — сказав Сергій Філімонов.

На думку військового, також важливо, щоб люди мали можливість займати ті посади у війську, які найкраще підійдуть до кваліфікації рекрута. 

"Просто важливо, якщо ти людина з головою, якщо ти вмієш думати і хочеш бути корисною справді. Я, наприклад, ніколи б не відправив хорошого діловода чи фінансиста на позиції, бо він набагато корисніший буде в іншій справі", — переконаний комбат. 

Нагадаємо, у Нацполіції пояснили, що умовний термін покарання за злочин не звільняє людину від мобілізації. 

Тим часом у ТЦК пояснили кого точно не будуть мобілізувати. 

ЗСУ
армія
військові
мобілізація
ТЦК та СП

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