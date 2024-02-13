Командир батальйону "Вовки да Вінчі" пояснив, що ТЦК роблять неправильно
Новий командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов висловив критику стосовно роботи ТЦК та СП. На його думку, проблема територіальних центрів полягає в тому, що ті не можуть гарантувати рекрутерам потрапляння до конкретної бригади чи батальйону, або ж обрати напрямок діяльності.
Про це Сергій Філімонов заявив у інтервʼю ТСН.
Що ТЦК роблять не так
Командир батальйону "Вовки да Вінчі" переконаний — ті, хто вступає до лав ЗСУ добровільно, не просто йдуть в армію, а йдуть до людей, обираючи собі командирів, яким вони довіряють.
А ось ТЦК та СП такої можливості вибору мобілізованим не дає.
"Ну, що можуть пообіцяти ТЦК людям? Куди людей забирають? Люди ж не розуміють, до якої бригади вони потраплять. Чи зможуть вони обрати собі бригаду? Чи зможуть вони собі обрати батальйон? Чим буде займатися батальйон? А це дуже важливо. І якраз наші рекрутингові центри і наша мобілізація важлива тим, що в людей, які розуміють, що вони будуть воювати, є "золота" можливість обрати підрозділ, в якому тебе навчать, будуть про тебе піклуватися, і в якому ти зможеш знайти велику родину", — сказав Сергій Філімонов.
На думку військового, також важливо, щоб люди мали можливість займати ті посади у війську, які найкраще підійдуть до кваліфікації рекрута.
"Просто важливо, якщо ти людина з головою, якщо ти вмієш думати і хочеш бути корисною справді. Я, наприклад, ніколи б не відправив хорошого діловода чи фінансиста на позиції, бо він набагато корисніший буде в іншій справі", — переконаний комбат.
Нагадаємо, у Нацполіції пояснили, що умовний термін покарання за злочин не звільняє людину від мобілізації.
Тим часом у ТЦК пояснили кого точно не будуть мобілізувати.
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