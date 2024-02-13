Командир батальона "Волки да Винчи" объяснил, что ТЦК делают неправильно

Командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов. Фото: google.com

Новый командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов выразил критику по поводу работы ТЦК и СП. По его мнению, проблема территориальных центров состоит в том, что те не могут гарантировать рекрутерам попадание в конкретную бригаду или батальон, или же выбрать направление деятельности.

Об этом Сергей Филимонов заявил в интервью ТСН.

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Что ТЦК делают не так

Командир батальона "Волки да Винчи" убежден — вступающие в ряды ВСУ добровольно не просто идут в армию, а идут к людям, выбирая себе командиров, которым они доверяют.

А вот ТЦК и СП такую возможность выбора мобилизованным не дает.

"Ну что могут пообещать ТЦК людям? Куда людей забирают? Люди ведь не понимают, в какую бригаду они попадут. Смогут ли они выбрать себе бригаду? Смогут ли они себе выбрать батальон? Чем будет заниматься батальон? А это очень важно. И как раз очень важно, наши рекрутинговые центры и наша мобилизация важна тем, что у людей, которые понимают, что они будут воевать, есть "золотая" возможность выбрать подразделение, в котором тебя научат, будут о тебе заботиться, и в котором ты сможешь найти большую семью", — сказал Сергей Филимонов.

По мнению военного, также важно, чтобы люди имели возможность занимать должности в армии, которые лучше подойдут к квалификации рекрута.

"Просто важно, если ты человек с головой, если ты умеешь думать и хочешь быть полезным действительно. Я, например, никогда бы не отправил хорошего деловода или финансиста на позиции, потому что он гораздо полезен будет в другом деле", — убежден комбат.

Напомним, в Нацполиции объяснили, что условный срок наказания за преступление не освобождает человека от мобилизации.

Тем временем в ТЦК объяснили, кого точно не будут мобилизовать.