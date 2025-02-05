Рапорт на ВЛК - оскарження дій командира, який не приймає рапорт

Військовий пише рапорт. Фото: Міноборони України

Якщо командир військової частини не приймає рапорт військовослужбовця на ВЛК, тому варто подзвонити на гарячу лінію Міноборони. Також можна подати рапорт онлайн, через додаток "Армія+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

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Куди телефонувати, якщо командир не приймає рапорт на ВЛК

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу в складі Збройних сил України.

Він поцікавився, що йому робити, якщо він має погіршення стану здоров’я, але командир не приймає рапорт на військово-лікарську комісію.

"Зателефонуйте на гарячу лінію Міністерства оборони України, 0 800 50 04 42", — порадив військовослужбовцю юрист Євген Корнійчук.

Інший спосіб отримати направлення на ВЛК

Крім того, юрист пояснив, що існує ще один спосіб отримати направлення на військово-лікарську комісію.

"Подайте рапорт, через додаток "Армія+", це позбавить вас бюрократії, і ваш рапорт обов'язково розглянуть", — запевнив Корнійчук.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у якому форматі має проходити ВЛК для військового.

Також ми повідомляли про те, хто направляє військових на ВЛК.