Рапорт на ВВК - обжалование действий командира, который не принимает рапорт

Командир не принимает рапорт на ВВК — что делать
Если командир воинской части не принимает рапорт военнослужащего на ВВК, поэтому стоит позвонить на горячую линию Минобороны. Также можно подать рапорт онлайн, через приложение "Армия+".
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.
Куда звонить, если командир не принимает рапорт на ВВК
К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу в составе Вооруженных сил Украины.
Он поинтересовался, что ему делать, если он имеет ухудшение состояния здоровья, но командир не принимает рапорт на военно-врачебную комиссию.
"Позвоните на горячую линию министерства обороны Украины, 0 800 50 04 42", — посоветовал военнослужащему юрист Евгений Корнийчук.
Другой способ получить направление на ВВК
Кроме того, юрист объяснил, что существует еще один способ получить направление на военно-врачебную комиссию.
"Подайте рапорт, через приложение "Армия+", это избавит вас от бюрократии, и ваш рапорт обязательно рассмотрят", — заверил Корнийчук.
Напомним, мы ранее писали о том, в каком формате должна проходить ВВК для военного.
Также мы сообщали о том, кто направляет военных на ВВК.
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