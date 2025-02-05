Рапорт на ВВК - обжалование действий командира, который не принимает рапорт

Военный пишет рапорт. Фото: Минобороны Украины

Если командир воинской части не принимает рапорт военнослужащего на ВВК, поэтому стоит позвонить на горячую линию Минобороны. Также можно подать рапорт онлайн, через приложение "Армия+".

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

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Куда звонить, если командир не принимает рапорт на ВВК

К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу в составе Вооруженных сил Украины.

Он поинтересовался, что ему делать, если он имеет ухудшение состояния здоровья, но командир не принимает рапорт на военно-врачебную комиссию.

"Позвоните на горячую линию министерства обороны Украины, 0 800 50 04 42", — посоветовал военнослужащему юрист Евгений Корнийчук.

Другой способ получить направление на ВВК

Кроме того, юрист объяснил, что существует еще один способ получить направление на военно-врачебную комиссию.

"Подайте рапорт, через приложение "Армия+", это избавит вас от бюрократии, и ваш рапорт обязательно рассмотрят", — заверил Корнийчук.

Напомним, мы ранее писали о том, в каком формате должна проходить ВВК для военного.

Также мы сообщали о том, кто направляет военных на ВВК.