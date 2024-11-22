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Командир Третьої штурмової сказав, що не так з мобілізацією

22 листопада 2024 16:06
Карина Приходько - Редактор
Мобілізація в Україні — Білецький назвав проблеми призову в армію
Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький. Фото: УП
Карина Приходько - Редактор

Наразі в Україні є проблеми з мобілізацією через недовіру населення та страх. Для цього потрібно змінювати системи навчань військовозобов'язаних.

Про це заявив командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький в інтерв'ю "Українській правді"

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Військовий вважає, що перш за все питання не в діях ТЦК, хоча деколи вони "перегинають палку", а в недовірі людей. За його словами, майже у всіх українців є знайомі чи родичі в армії і є багато історій про неналежну підготовку. 

"Якщо люди розуміють, що вони потраплять у центр бойової підготовки, де бойовою підготовкою займатися вони не будуть, де кількість вистріляних набоїв — це третина, а інколи й менше від радянського нормативу курсу молодого бійця, де вони розуміють, що далі вони попадуть до такого ж некомпетентного сержанта, якого просто пальцем ткнули і вирішили, що він буде сержантом, і це буде його володар життя та смерті — то це не дуже мотивує", — поділився Білецький. 

За його словами, люди бояться невідомості. Коли чоловіки розуміють, що вони на нулі, але нічого не знають і не вміють, а навчатися доводиться вже під час перших бойових завдань. 

Водночас командир додав, що страшно всім, навіть суперпрофесіоналам. Однак одна справа, коли людина реально розуміє, що буде відбуватися, що їй робити, щоб і задачу виконати, і вижити на полі бою. А інша — коли людина просто боїться.

Як виправити цю проблему

Андрій Білецький вважає, що потрібно якісно та фахово навчати новобранців, адже люди стають професіоналами виключно від того, як їх навчають. 

"У когось є хист, у когось його менше. Але з будь-якої людини можна виховати достатнього сильного середнячка, достатньо компетентного, який би міг виконувати базові піхотні задачі", — зазначив військовий. 

Також він наголосив, що терміново треба розв'язувати питання з підготовкою молодшого офіцерського складу та змінювати підхід до базової загальновійськової підготовки. 

Нагадаємо, нещодавно видання FT писало, який мобілізаційний резерв має Україна. Кількість людей, яких ще можна призвати до війська, перевищує три мільйони. 

Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили, що у навчальних центрах Збройних сил збільшили тривалість підготовки. Для військових додали більше годин до теоретичної та практичної частини.

мобілізація війна в Україні Андрій Білецький фронт Третя штурмова бригада

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