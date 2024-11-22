Мобилизация в Украине — Белецкий назвал проблемы призыва в армию

Командир Третьей штурмовой сказал, что не так с мобилизацией
Сейчас в Украине есть проблемы с мобилизацией из-за недоверия населения и страха. Для этого необходимо изменить системы учений военнообязанных.
Об этом заявил командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий в интервью "Украинской правде".
Что не так с мобилизацией в Украине
Военный считает, что прежде всего вопрос не в действиях ТЦК, хотя порой они "перегибают палку", а в недоверии людей. По его словам, почти у всех украинцев есть знакомые или родственники в армии и есть много историй о ненадлежащей подготовке.
"Если люди понимают, что они попадут в центр боевой подготовки, где боевой подготовкой заниматься они не будут, где количество выстрелянных патронов — это треть, а иногда и меньше советского норматива курса молодого бойца, где они понимают, что дальше они попадут к такому же некомпетентному сержанту, которого просто пальцем ткнули и решили, что он будет сержантом, и это будет его обладатель жизни и смерти — это не очень мотивирует", — поделился Белецкий.
По его словам, люди боятся неизвестности. Когда мужчины понимают, что они на нуле, но ничего не знают и не умеют, а учиться приходится уже во время первых боевых задач.
В то же время командир добавил, что страшно всем, даже суперпрофессионалам. Однако одно дело, когда человек реально понимает, что будет происходить, что ему делать, чтобы и задачу выполнить, и выжить на поле боя. А другое — когда человек просто боится.
Как исправить эту проблему
Андрей Билецкий считает, что нужно качественно и профессионально учить новобранцев, ведь люди становятся профессионалами исключительно от того, как их учат.
"У кого-то есть талант, у кого-то его меньше. Но из любого человека можно воспитать достаточного сильного середнячка, достаточно компетентного, который мог бы выполнять базовые пехотные задачи", — отметил военный.
Также он подчеркнул, что срочно нужно решать вопросы с подготовкой младшего офицерского состава и менять подход к базовой общевойсковой подготовке.
Напомним, недавно издание FT писало, какой мобилизационный резерв у Украины. Количество людей, которых еще можно призвать в армию, превышает три миллиона.
В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что в учебных центрах Вооруженных сил увеличили продолжительность подготовки. Для военных добавили больше часов в теоретическую и практическую часть.
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