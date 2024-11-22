Мобилизация в Украине — Белецкий назвал проблемы призыва в армию

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий. Фото: УП

Сейчас в Украине есть проблемы с мобилизацией из-за недоверия населения и страха. Для этого необходимо изменить системы учений военнообязанных.

Об этом заявил командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий в интервью "Украинской правде".

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Что не так с мобилизацией в Украине

Военный считает, что прежде всего вопрос не в действиях ТЦК, хотя порой они "перегибают палку", а в недоверии людей. По его словам, почти у всех украинцев есть знакомые или родственники в армии и есть много историй о ненадлежащей подготовке.

"Если люди понимают, что они попадут в центр боевой подготовки, где боевой подготовкой заниматься они не будут, где количество выстрелянных патронов — это треть, а иногда и меньше советского норматива курса молодого бойца, где они понимают, что дальше они попадут к такому же некомпетентному сержанту, которого просто пальцем ткнули и решили, что он будет сержантом, и это будет его обладатель жизни и смерти — это не очень мотивирует", — поделился Белецкий.

По его словам, люди боятся неизвестности. Когда мужчины понимают, что они на нуле, но ничего не знают и не умеют, а учиться приходится уже во время первых боевых задач.

В то же время командир добавил, что страшно всем, даже суперпрофессионалам. Однако одно дело, когда человек реально понимает, что будет происходить, что ему делать, чтобы и задачу выполнить, и выжить на поле боя. А другое — когда человек просто боится.

Как исправить эту проблему

Андрей Билецкий считает, что нужно качественно и профессионально учить новобранцев, ведь люди становятся профессионалами исключительно от того, как их учат.

"У кого-то есть талант, у кого-то его меньше. Но из любого человека можно воспитать достаточного сильного середнячка, достаточно компетентного, который мог бы выполнять базовые пехотные задачи", — отметил военный.

Также он подчеркнул, что срочно нужно решать вопросы с подготовкой младшего офицерского состава и менять подход к базовой общевойсковой подготовке.

Напомним, недавно издание FT писало, какой мобилизационный резерв у Украины. Количество людей, которых еще можно призвать в армию, превышает три миллиона.

В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что в учебных центрах Вооруженных сил увеличили продолжительность подготовки. Для военных добавили больше часов в теоретическую и практическую часть.