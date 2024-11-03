Примусова мобілізація - командир Попов вважає її необхідною

Військові. Фото: armyinform

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Командир 15 бригади артрозвідки Олександр Попов, що примусова мобілізація має сенс.

Про це він сказав в інтерв'ю DW.

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Військовий зазначив, що не розуміє чоловіків, які переховуються та не йдуть в армію.

"Коли ви говорите примусова мобілізація, а яка вона ще може бути? Добровільною? Я не розумію. як можна сидіти десь і з якихось причин не йти в армію", — сказав він.

На думку Попова, чоловік асоціюється з воїном і має захищати того, хто позаду нього. Він переконаний, що навіть аби не був військовим все життя, то при потребі пішов би захищати країну.

"Примусова мобілізація має сенс і без неї ніяк", — додав він.

Раніше заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що рейди з боку ТЦК та СП зумовлені небажанням українців ставати на військовий облік.

Також він висловився з приводу збільшення кількості випадків СЗЧ та назвав метод, яким можна владнати цю проблему щонайменше на 50%.