Принудительная мобилизация – командир Попов считает ее необходимой

Командир ВСУ заявил о необходимости принудительной мобилизации
В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. Командир 15 бригады артразведки Александр Попов, что принудительная мобилизация имеет смысл.
Об этом он сказал в интервью DW.
Мобилизация в Украине
Военный отметил, что не понимает мужчин, которые скрываются и не йдут в армию.
"Когда вы говорите принудительная мобилизация, а какая она еще может быть? Добровольной? Я не понимаю, как можно сидеть где-то и по каким-то причинам не идти в армию", — сказал он.
По мнению Попова, мужчина ассоциируется с воином и должен защищать того, кто позади него. Он убежден, что даже если бы не был военным всю жизнь, то при необходимости пошел бы защищать страну.
"Принудительная мобилизация имеет смысл и без нее никак", — добавил он.
Ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что рейды со стороны ТЦК и СП обусловлены нежеланием украинцев становиться на военный учет.
Также он высказался по поводу увеличения количества случаев СЗЧ и назвал метод, которым можно решить эту проблему по меньшей мере на 50%.
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