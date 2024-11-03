Принудительная мобилизация – командир Попов считает ее необходимой

Военные. Фото: armyinform

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. Командир 15 бригады артразведки Александр Попов, что принудительная мобилизация имеет смысл.

Об этом он сказал в интервью DW.

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Мобилизация в Украине

Военный отметил, что не понимает мужчин, которые скрываются и не йдут в армию.

"Когда вы говорите принудительная мобилизация, а какая она еще может быть? Добровольной? Я не понимаю, как можно сидеть где-то и по каким-то причинам не идти в армию", — сказал он.

По мнению Попова, мужчина ассоциируется с воином и должен защищать того, кто позади него. Он убежден, что даже если бы не был военным всю жизнь, то при необходимости пошел бы защищать страну.

"Принудительная мобилизация имеет смысл и без нее никак", — добавил он.

Ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что рейды со стороны ТЦК и СП обусловлены нежеланием украинцев становиться на военный учет.

Также он высказался по поводу увеличения количества случаев СЗЧ и назвал метод, которым можно решить эту проблему по меньшей мере на 50%.