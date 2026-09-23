Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Спрощеної програми вже нема: як повернутися із СЗЧ

Спрощеної програми вже нема: як повернутися із СЗЧ

Ua ru
23 вересня 2026 04:30
Як після 20 вересня 2026 року повернутися до війська після скоєння СЗЧ
Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

В Україні 20 вересня завершився строк дії програми, за якою можна було у спрощеному порядку повернутися до війська після скоєння СЗЧ. Щоправда, навіть зараз ті, хто залишив службу, але готовий до неї повернутися, можуть уникнути кримінальної відповідальності. Для цього треба звернутися до Військової служби правопорядку (ВСП) та батальйонів резерву.

Про це 22 вересня повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як повернутися до війська після СЗЧ 

Щоб повернутися до армії, треба звернутися до управління або зонального відділу ВСП. Коли рапорт підтвердять, воїн матиме добу, щоб прибути до ВСП, отримати припис і вирушити до батальйонів резерву. 

Самостійно обрати місце проходження служби не можна, але рекомендаційний лист від бойової частини, із якою є домовленість, стане у пригоді — його можуть врахувати під час подальшого направлення.

"Для тих, хто вперше здійснив СЗЧ під час воєнного стану, закон передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності за рішенням суду", — йдеться в повідомленні регіонального ТЦК та СП.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на The Moscow Times повідомляв, що у РФ у період від початку літа до вересня поточного року вже 18 разів заперечували плани щодо мобілізації. Останню таку заяву нещодавно зробив речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, призивати до війська до 300 тисяч нових бійців до кінця поточного року не планують.

Також Новини.LIVE з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП писав, що укласти новий контракт можуть навіть військові, які мають проблеми зі здоров'ям. Висновок ВЛК — не є підставою для відмови у службі за контрактом. Стати контрактниками можуть навіть ті, кого визнали непридатними.

армія війна в Україні військовослужбовці СЗЧ військова служба
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації