Як після 20 вересня 2026 року повернутися до війська після скоєння СЗЧ

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

В Україні 20 вересня завершився строк дії програми, за якою можна було у спрощеному порядку повернутися до війська після скоєння СЗЧ. Щоправда, навіть зараз ті, хто залишив службу, але готовий до неї повернутися, можуть уникнути кримінальної відповідальності. Для цього треба звернутися до Військової служби правопорядку (ВСП) та батальйонів резерву.

Про це 22 вересня повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як повернутися до війська після СЗЧ

Щоб повернутися до армії, треба звернутися до управління або зонального відділу ВСП. Коли рапорт підтвердять, воїн матиме добу, щоб прибути до ВСП, отримати припис і вирушити до батальйонів резерву.

Самостійно обрати місце проходження служби не можна, але рекомендаційний лист від бойової частини, із якою є домовленість, стане у пригоді — його можуть врахувати під час подальшого направлення.

"Для тих, хто вперше здійснив СЗЧ під час воєнного стану, закон передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності за рішенням суду", — йдеться в повідомленні регіонального ТЦК та СП.

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