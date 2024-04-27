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Комбат "Ахіллеса" розповів, як підрозділ готує новобранців до бойових дій

27 квітня 2024 07:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Комбат "Ахіллеса" розповів, як підрозділ готує новобранців до бойових дій
Українські призовники. Фото: Генштаб ЗСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади Юрій Федоренко розповів, що наразі його підрозділ активно комплектується. Він підкреслив, що більшість заявок приходять від військовозобов'язаних, які все життя були цивільними.

Про це Федоренко розповів в ефірі 24 Каналу.

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Люди приходять у підрозділ

За словами Федоренка, у підрозділ надходить достатньо багато заявок. Вони приходяться від тих людей, які є військово зобов'язані, але цивільні. Це особливо надихає, за його словами.

Федоренко також розповів, через що мають пройти усі охочі приєднатися до підрозділу:

  • Якщо проходять систему відбору, то домовляються, що будемо працювати спільно пліч-о-пліч.
  • Після цього людина мобілізується через ТЦК та СП.
  • Проходить загальну військову підготовку, де навчають азів військової справи.
  • Потім ще місяць проходить спеціалізовану підготовку.
  • Тоді потрапляє у підрозділ.

Юрій Федоренко розповів, що в підрозділі ці люди переймають досвід у досвідченого бойового екіпажу ще орієнтовно два тижні. Можливо цей процес триватиме і місяць. Усе залежить від того, як людина швидко сприймає інформації. Тільки після цього самостійно починає самостійно виконувати бойові завдання.

"Підрозділ "Ахіллес" зацікавлений в тому, щоб на передній лінії виконували задачу виключно підготовлені люди. Підготовлений військовослужбовець має можливість нищити ворога інтенсивно, зберегти життя своє та своїх побратимів", — наголосив військовий.

Раніше ми повідомляли, що колишній командир полку "Азов", заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор Збройних сил України Максим Жорін заявив, що наша держава може перемогти у війні з Росією завдяки характеру, масштабнішій мобілізації, згуртованості тощо. За його словами, насправді Росія теж потерпає від втрат та дефіциту ресурсів.

Нагадуємо, у 2024 році заробітна платня мобілізованих українських військовослужбовців залежить від декількох чинників.

війна
Україна
військові
мобілізація
військовозобов'язані

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