Комбат "Ахиллеса" рассказал, как подразделение готовит новобранцев к боевым действиям

Украинские призывники. Фото: Генштаб ВСУ

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко рассказал, что в настоящее время его подразделение активно комплектуется. Он подчеркнул, что большинство заявок приходят от военнообязанных, которые всю жизнь были гражданскими.

Об этом Федоренко рассказал в эфире 24 Канала.

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Люди приходят в подразделение

По словам Федоренко, в подразделение поступает достаточно много заявок. Они приходятся от тех людей, которые военно обязаны, но гражданские. Это особенно вдохновляет, по его словам.

Федоренко также рассказал, через что должны пройти все желающие присоединиться к подразделению:

Если проходят систему отбора, то договариваются, что будем работать совместно бок о бок.

После этого человек мобилизуется через ТЦК и СП.

Проходит всеобщую военную подготовку, где обучают азов военного дела.

Затем еще месяц проходит специализированную подготовку.

Тогда он попадает в подразделение.

Юрий Федоренко рассказал, что в подразделении эти люди перенимают опыт у опытного боевого экипажа еще ориентировочно две недели. Возможно, этот процесс продлится и месяц. Всё зависит от того, как человек быстро воспринимает информацию. Только после этого самостоятельно начинает самостоятельно выполнять боевые задания.

"Подраздел "Ахиллес" заинтересован в том, чтобы на передней линии выполняли задачу исключительно подготовленные люди. Подготовленный военнослужащий имеет возможность уничтожать врага интенсивно, сохранить жизнь свою и своих собратьев", — подчеркнул военный.

Ранее мы сообщали, что бывший командир полка "Азов", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин заявил, что наше государство может победить в войне с Россией благодаря характеру, более масштабной мобилизации, сплоченности и т.д. По его словам, на самом деле Россия тоже страдает от потерь и дефицита ресурсов.

Напомним, в 2024 году заработная плата мобилизованных украинских военнослужащих зависит от нескольких факторов.