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Стало відомо, скільки заробляють мобілізовані в 2024 році

22 квітня 2024 20:11
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Стало відомо, скільки заробляють мобілізовані в 2024 році
Український оператор БпЛА. Ілюстративне фото: Генштаб
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав війська. Водночас у 2024 році заробітна платня мобілізованих українських військовослужбовців залежить від декількох чинників.

Скільки заробляють мобілізовані розповіли Новини PRO.

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Так, грошове забезпечення військовослужбовців складається з основної та додаткової частин:

  • основна — посадовий оклад, оклад за військовим званням і надбавка за вислугу років;
  • додаткова — надбавки за особливості проходження служби, режим секретності, за наукові чи спортивні звання.
військовий ЗСУ
Українські військові. Фото: Генштаб

А сам розмір заробітної платні захисників залежить від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності й умов військової служби та кваліфікації.

Військові на фронті з боєприпасами
Українські військові. Фото: Генштаб

Як зазначає видання, у 2024 році мінімальна заробітна платня солдата становить 20130 гривень.

Однак бійці ЗСУ ще мають право на доплати у таких випадках:

  • 30 тис. гривень при здійсненні бойових завдань у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії;
  • 50 тис. гривень при виконанні бойових завдань у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;
  • 100 тис. гривень при перебуванні в зоні активних бойових дій або проходженні лікування чи реабілітації внаслідок отриманої контузії, травми або каліцтва.
військовий ЗСУ на фронті
Український військовий. Фото: Генштаб

Крім того, надбавка передбачена для військових, які потрапили в російський полон.

Тому розмір грошової винагороди для військових вираховується індивідуально.

Раніше Президент України Володимир Зеленський відповів, чому в країні знизили призовний вік із 27 до 25 років. За його словами, армії потрібні бійці в хорошій фізичній формі, які розбираються в технологіях.

Також ми писали, що в Україні трапляються випадки, коли повістки надсилають вже померлим громадянам. Чому це відбувається пояснила пресслужба Київського міського ТЦК та СП.

зарплати
ЗСУ
військові
мобілізація
війна в Україні

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