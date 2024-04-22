Стало відомо, скільки заробляють мобілізовані в 2024 році

Український оператор БпЛА. Ілюстративне фото: Генштаб

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав війська. Водночас у 2024 році заробітна платня мобілізованих українських військовослужбовців залежить від декількох чинників.

Скільки заробляють мобілізовані розповіли Новини PRO.

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Так, грошове забезпечення військовослужбовців складається з основної та додаткової частин:

основна — посадовий оклад, оклад за військовим званням і надбавка за вислугу років;

додаткова — надбавки за особливості проходження служби, режим секретності, за наукові чи спортивні звання.

Українські військові. Фото: Генштаб

А сам розмір заробітної платні захисників залежить від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності й умов військової служби та кваліфікації.

Українські військові. Фото: Генштаб

Як зазначає видання, у 2024 році мінімальна заробітна платня солдата становить 20130 гривень.

Однак бійці ЗСУ ще мають право на доплати у таких випадках:

30 тис. гривень при здійсненні бойових завдань у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії;

50 тис. гривень при виконанні бойових завдань у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;

100 тис. гривень при перебуванні в зоні активних бойових дій або проходженні лікування чи реабілітації внаслідок отриманої контузії, травми або каліцтва.

Український військовий. Фото: Генштаб

Крім того, надбавка передбачена для військових, які потрапили в російський полон.

Тому розмір грошової винагороди для військових вираховується індивідуально.

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