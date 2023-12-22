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Комбат з Авдіївського напрямку заявив, що на фронт пора залучати 18-21-річних хлопців

22 грудня 2023 12:40
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Дмитро Струк
Редактор
Комбат з Авдіївського напрямку заявив, що на фронт пора залучати 18-21-річних хлопців
Комбат Ігор Губаренко. Фото: Українська правда
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Потрібно знижувати мобілізаційний вік і залучати молодих хлопців до бойових дій. Строковики, яким по 18-21 року повинні бути в окопах на передовій.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив Командир 2-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади ЗСУ Ігор Губаренко, який воює на північному фланзі Авдіївського напрямку.

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"На початок війни у нас були строковики — це що, не військовослужбовці? Це не військовослужбовці, які пройшли фахову підготовку за спеціальностями? Вони не мають воювати? У нас в батальйоні строковики воювали — 18, 19, 20, 21 рік, і дуже круто воювали. І досі ті, хто залишилися, підписали контракт, воюють", — сказав командир.

На його думку, якщо у 18 років людина має паспорт, може вживати алкоголь, курити та ходити по дискотеках, то може і воювати.

"Наші контрактники воювали краще за інших, тягнули на собі підрозділ, вони були рушійною силою. Але зараз у нас їх уже немає. Їх або забрали назад у військову частину, або вони підписали контракт", — зазначив Губаренко.

Комбат наголосив, що чоловіки старше 40 років дуже часто не можуть ефективно воювати, адже у стресових ситуаціях проявляються хронічні хвороби – виразки, давній перелом ноги, суглоби, гіпертонія та інші травми.

"Багато хто, прикриваючись цим, ухиляється від виконання завдань. Якщо йому лікар написав "звільнити від виконання певних завдань" або "надати лікарняний", то я не можу поставити його в окоп", — пояснив Губаренко.

Він також уточнив, що з молодшими військовослужбовцями таких проблем менше.

Нагадаємо, в Україні продовжують мобілізовувати призовників та очікуються значні зміни стосовно призову до війська. Після вручення повістки та огляду ВЛК, мобілізованих відправляють на навчання, де вони проходять відповідну підготовку. 

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