Комбат с Авдеевского направления заявил, что на фронт пора привлекать 18-21-летних парней

Комбат Игорь Губаренко. Фото: Украинская правда

Нужно снижать мобилизационный возраст и привлекать молодых ребят к боевым действиям. Срочники, которым по 18-21 год, должны быть в окопах на передовой.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил Командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко, воюющий на северном фланге Авдеевского направления.

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"К началу войны у нас были срочники — это что, не военнослужащие? Это не военнослужащие, прошедшие профессиональную подготовку по специальностям? Они не должны воевать? У нас в батальоне срочники воевали — 18, 19, 20, 21 год, и очень круто воевали. До сих пор оставшиеся подписали контракт, воюют", — сказал командир.

По его мнению, если в 18 лет у человека есть паспорт, он может употреблять алкоголь, курить и ходить по дискотекам, то может и воевать.

"Наши контрактники воевали лучше других, тянули на себе подразделение, они были движущей силой. Но сейчас у нас их уже нет. Их либо забрали обратно в воинскую часть, либо они подписали контракт", — отметил Губаренко.

Комбат отметил, что мужчины старше 40 лет очень часто не могут эффективно воевать, ведь в стрессовых ситуациях проявляются хронические болезни – язвы, давний перелом ноги, суставы, гипертония и другие травмы.

"Многие, прикрываясь этим, уклоняются от выполнения заданий. Если ему врач написал "освободить от выполнения определенных задач" или "предоставить больничный", то я не могу поставить его в окоп", — объяснил Губаренко.

Он также уточнил, что с младшими военнослужащими таких проблем меньше.

Напомним, в Украине продолжают мобилизовывать призывников и ожидаются значительные изменения по призыву в армию. После вручения повестки и осмотра ВЛК, мобилизованных отправляют на обучение, где они проходят соответствующую подготовку.