Кому не дадуть бронь від мобілізації та хто може її втратити — перелік
Цього року деякі категорії військовозобов'язаних можуть втратити право на отримання броні. До того ж існують громадяни, які зовсім не зможуть її отримати.
Про це розповідає OBOZ.UA.
Бронь від мобілізації
Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки в закритому режимі впродовж трьох днів розглядатиме законопроєкт про мобілізацію. До того ж в Україні можуть змінитися правила бронювання військовозобов'язаних. Умовою для цього є вихід із тіні та сплата податків.
Наразі правила щодо бронювання від мобілізації регулює постанова Кабміну від 27 січня 2023 року №76. Здебільшого це право є для працівників органів державної влади та деяких підприємств. Заброньовані працівники можуть розраховувати на відстрочку тривалістю шість місяців, однак інколи її втрачають.
Причини для втрати броні від мобілізації:
- людина була звільнена там, де їй видали бронь;
- установа, де було надано бронь, припинила існування;
- установа припинила бути важливою для оборонної сфери, наприклад, більше не надає послуги військовим;
- установа припинила бути критично важливою для економіки чи забезпечення життя й діяльності громадян України;
- за місцем роботи скасовано або вже виконано мобілізаційне замовлення;
- термін дії броні закінчився.
Кому не дадуть бронь від мобілізації
В Україні існують категорії громадян з досвідом військової служби, які не можуть отримати відстрочку, адже на це є вагома причина. Таким чином, навіть працівник дуже важливого для держави підприємства може отримати відмову в наданні броні, якщо в нього є дефіцитна військово-облікова спеціальність.
Спеціальності визначив Генштаб ЗСУ. Відповідно до наказу Міноборони №317 йдеться про:
- стрілків;
- танкістів;
- артилеристів;
- розвідників;
- військових, які займаються різними видами зв'язку;
- фахівців з роботи з радіолокаційними комплексами;
- тих, хто займався захистом інформації та кібербезпекою.
До того ж бронь не може отримати той, хто спеціалізується на протичовновому і протимінному озброєнні.
Нагадаємо, начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів про посилення мобілізації. За його словами, наразі відбуваються стандартні заходи з оповіщення у громадських місцях.
Також ми писали, що Міністерство оборони пропонує змінити категорії бронювання чиновників. Тобто пропонується бронювати лише держслужбовців категорії "А".
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