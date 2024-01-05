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Кому не дадуть бронь від мобілізації та хто може її втратити — перелік

5 січня 2024 18:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кому не дадуть бронь від мобілізації та хто може її втратити — перелік
Українські мобілізовані. Фото: АрміяInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Цього року деякі категорії військовозобов'язаних можуть втратити право на отримання броні. До того ж існують громадяни, які зовсім не зможуть її отримати.

Про це розповідає OBOZ.UA.

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Бронь від мобілізації

Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки в закритому режимі впродовж трьох днів розглядатиме законопроєкт про мобілізацію. До того ж в Україні можуть змінитися правила бронювання військовозобов'язаних. Умовою для цього є вихід із тіні та сплата податків.

Наразі правила щодо бронювання від мобілізації регулює постанова Кабміну від 27 січня 2023 року №76. Здебільшого це право є для працівників органів державної влади та деяких підприємств. Заброньовані працівники можуть розраховувати на відстрочку тривалістю шість місяців, однак інколи її втрачають.

Причини для втрати броні від мобілізації:

  • людина була звільнена там, де їй видали бронь;
  • установа, де було надано бронь, припинила існування;
  • установа припинила бути важливою для оборонної сфери, наприклад, більше не надає послуги військовим;
  • установа припинила бути критично важливою для економіки чи забезпечення життя й діяльності громадян України;
  • за місцем роботи скасовано або вже виконано мобілізаційне замовлення;
  • термін дії броні закінчився.

Кому не дадуть бронь від мобілізації

В Україні існують категорії громадян з досвідом військової служби, які не можуть отримати відстрочку, адже на це є вагома причина. Таким чином, навіть працівник дуже важливого для держави підприємства може отримати відмову в наданні броні, якщо в нього є дефіцитна військово-облікова спеціальність.

Спеціальності визначив Генштаб ЗСУ. Відповідно до наказу Міноборони №317 йдеться про:

  • стрілків;
  • танкістів;
  • артилеристів;
  • розвідників;
  • військових, які займаються різними видами зв'язку;
  • фахівців з роботи з радіолокаційними комплексами;
  • тих, хто займався захистом інформації та кібербезпекою.

До того ж бронь не може отримати той, хто спеціалізується на протичовновому і протимінному озброєнні.

Нагадаємо, начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів про посилення мобілізації. За його словами, наразі відбуваються стандартні заходи з оповіщення у громадських місцях.

Також ми писали, що Міністерство оборони пропонує змінити категорії бронювання чиновників. Тобто пропонується бронювати лише держслужбовців категорії "А".

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