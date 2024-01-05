Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Кому не дадут бронь от мобилизации и кто может ее потерять — перечень arrow

Кому не дадут бронь от мобилизации и кто может ее потерять — перечень

5 января 2024 18:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кому не дадут бронь от мобилизации и кто может ее потерять — перечень
Украинские мобилизованные. Фото: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В этом году некоторые категории военнообязанных могут потерять право на получение брони. К тому же существуют граждане, которые вовсе не смогут ее получить.

Об этом рассказывает OBOZ.UA.

Читайте также:

Бронь от мобилизации

Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в закрытом режиме в течение трех дней будет рассматривать законопроект о мобилизации. К тому же в Украине могут измениться правила бронирования военнообязанных. Условием для этого есть выход из тени и уплата налогов.

В настоящее время правила бронирования от мобилизации регулирует постановление Кабмина от 27 января 2023 года №76. В основном это право есть для работников органов государственной власти и некоторых предприятий. Забронированные работники могут рассчитывать на отсрочку продолжительностью шесть месяцев, однако иногда ее теряют.

Причины потери брони от мобилизации:

  • человек был уволен там, где ему выдали бронь;
  • учреждение, где была предоставлена бронь, прекратило существование;
  • учреждение перестало быть важным для оборонной сферы, например, больше не предоставляет услуги военным;
  • учреждение перестало быть критически важным для экономики или обеспечения жизни и деятельности граждан Украины;
  • по месту работы отменен или уже выполнен мобилизационный заказ;
  • срок действия брони закончился.

Кому не дадут бронь от мобилизации

В Украине существуют категории граждан с опытом военной службы, которые не могут получить отсрочку, ведь на это есть веская причина. Таким образом, даже работник очень важного для государства предприятия может получить отказ в предоставлении брони, если у него есть дефицитная военно-учетная специальность.

Специальности определил Генштаб ВСУ. Согласно приказу Минобороны №317, речь идет о:

  • стрелках;
  • танкистах;
  • артиллеристах;
  • разведчиках;
  • военных, которые занимаются различными видами связи;
  • специалистах по работе с радиолокационными комплексами;
  • тех, кто занимался защитой информации и кибербезопасностью.

К тому же бронь не может получить тот, кто специализируется на противолодочном и противоминном вооружении.

Напомним, начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал об усилении мобилизации. По его словам, сейчас проходят стандартные мероприятия по оповещению в общественных местах.

Также мы писали, что Министерство обороны предлагает сменить категории бронирования чиновников. То есть предлагается бронировать только госслужащих категории "А".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

Актуальное по теме