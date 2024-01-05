Кому не дадут бронь от мобилизации и кто может ее потерять — перечень

Украинские мобилизованные. Фото: АрмияInform

В этом году некоторые категории военнообязанных могут потерять право на получение брони. К тому же существуют граждане, которые вовсе не смогут ее получить.

Об этом рассказывает OBOZ.UA.

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Бронь от мобилизации

Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в закрытом режиме в течение трех дней будет рассматривать законопроект о мобилизации. К тому же в Украине могут измениться правила бронирования военнообязанных. Условием для этого есть выход из тени и уплата налогов.

В настоящее время правила бронирования от мобилизации регулирует постановление Кабмина от 27 января 2023 года №76. В основном это право есть для работников органов государственной власти и некоторых предприятий. Забронированные работники могут рассчитывать на отсрочку продолжительностью шесть месяцев, однако иногда ее теряют.

Причины потери брони от мобилизации:

человек был уволен там, где ему выдали бронь;

учреждение, где была предоставлена бронь, прекратило существование;

учреждение перестало быть важным для оборонной сферы, например, больше не предоставляет услуги военным;

учреждение перестало быть критически важным для экономики или обеспечения жизни и деятельности граждан Украины;

по месту работы отменен или уже выполнен мобилизационный заказ;

срок действия брони закончился.

Кому не дадут бронь от мобилизации

В Украине существуют категории граждан с опытом военной службы, которые не могут получить отсрочку, ведь на это есть веская причина. Таким образом, даже работник очень важного для государства предприятия может получить отказ в предоставлении брони, если у него есть дефицитная военно-учетная специальность.

Специальности определил Генштаб ВСУ. Согласно приказу Минобороны №317, речь идет о:

стрелках;

танкистах;

артиллеристах;

разведчиках;

военных, которые занимаются различными видами связи;

специалистах по работе с радиолокационными комплексами;

тех, кто занимался защитой информации и кибербезопасностью.

К тому же бронь не может получить тот, кто специализируется на противолодочном и противоминном вооружении.

Напомним, начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал об усилении мобилизации. По его словам, сейчас проходят стандартные мероприятия по оповещению в общественных местах.

Также мы писали, что Министерство обороны предлагает сменить категории бронирования чиновников. То есть предлагается бронировать только госслужащих категории "А".